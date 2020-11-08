Пранделли может вернуться в Фиорентину

В ближайшее время "Фиорентина" может уволить Джузеппе Якини с должности главного тренера команды.

В семи прошедших турах чемпионата Италии "фиалки" смогли набрать лишь восемь очков, из-за чего они занимают двенадцатое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент.

Согласно информации Il Corriere Fiorentino, основным кандидатом на должность наставника "Фиорентины" является Чезаре Пранделли. Он уже работал с командой в период с 2005 по 2010 год, при нём команда выступала в Лиге чемпионов.

Пранделли может стать временным тренером "фиалок" до конца сезона. После этого клуб собирается пригласить Маурицио Сарри или Лучано Спаллетти.