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Пранделли может вернуться в Фиорентину

Италия
(1 голосов)

"Фиалки" в ближайшее время могут сменить наставника

Пранделли может вернуться в Фиорентину
Новина українською

В ближайшее время "Фиорентина" может уволить Джузеппе Якини с должности главного тренера команды.

В семи прошедших турах чемпионата Италии "фиалки" смогли набрать лишь восемь очков, из-за чего они занимают двенадцатое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент.

Согласно информации Il Corriere Fiorentino, основным кандидатом на должность наставника "Фиорентины" является Чезаре Пранделли. Он уже работал с командой в период с 2005 по 2010 год, при нём команда выступала в Лиге чемпионов.

Пранделли может стать временным тренером "фиалок" до конца сезона. После этого клуб собирается пригласить Маурицио Сарри или Лучано Спаллетти.

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В статье: Чезаре Пранделли Фиорентина (Флоренция)
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