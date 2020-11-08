Италия
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Серия А. Лацио - Ювентус 1:1. Старый безжалостный чемпион исчез
Вновь Кайседо, вновь последние секунды
Рим. "Стадио Олимпико" "Лацио" - "Ювентус" 1:1 Голы: Кайседо 90+5 - Криштиану Роналду 15 "Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт 54), Марушич, Катальди (Акпа-Акпро 77), Милинкович-Савич, Луис Альберто (А. Перейра 77), Фарес (Лаццари 54), Корреа, Мурики (Кайседо 54) "Ювентус": Щесны, Куадрадо, Демираль, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур, Рабио, Кулушевски (МакКенни 76), Криштиану Роналду (Дибала 76), Мората (Бернардески 88) Предупреждения: Катальди 45+1, Акпа-Акпро 78 - Бентанкур 51, Куадрадо 84 "Ювентус" был фаворитом этого матча. Он уже начал выход из кризиса двумя 4:1. Его лидер триумфально вернулся, а лидер "Лацио" Чиро Иммобиле вместе с первым вратарём Стракошей и важным опорником Лейвой выбыли из-за скандала вокруг тестов на коронавирус. Из-за болезни и травм римляне теряли по 10-14 игроков и потому смертельно устали, выгрызая очки. Как на 97-ой минуте против "Торино" и 82-ой против "Зенита". Правда, перед матчем они вернули Луиса Альберто и Раду, а соперник потерял капитана Кьеллини и Кьезу. Помнили о камбеке к 3:1 в декабре в Риме. И сегодня выгрызли на последних секундах. В первом тайме "Ювентус" побил соперника его же оружием. То есть тактически. "Лацио" не очень любит держать мяч, не любит позиционные атаки. Это его и заставили делать. По ударам по воротам хозяева лидировали. Несколько фланговых прорывов и длинных забросов были довольно опасными. Но не смертельными. Удары из района линии штрафной не получались либо шли слабо прямо во вратаря. А "Юве" опасно контратаковал. Куадрадо получил от Бентанкура и прострелил справа на свободного Криштиану Роналду. Сам КР7 с 18-20 метров попадал в стойку, пробивал очень близко к ней, его штрафной отбил Рейна. Во втором тайме ещё и темп упал. "Лацио" старался, но не мог найти пути к воротам Щесны. Разве что Марушич чуть не закрутил в "девятку" из правой части штрафной. "Ювентус" начал и вовсе без контратак. Интересно, что именно замены соперника высвободили его. После них Рабио чуть не пробил Рейну из левой части штрафной, чемпион начал оказывать давление. Выравнял игру. Да, ближе к концовке игра вернулась в сторону ворот Щесны. Но вот именно что "в сторону". Хозяева не находили никаких ресурсов в атаке. Тот самый Марушич головой с пяти метров практически покатил мяч Щесны. А затем наступило добавленное время. Время Кайседо. Он спас против "Торино", несколько раз спасал в предыдущем сезоне в это же время. Спас и ныне. В очередной раз подтвердив невероятную боевитость своей команды в последнее время. А также подтвердив исчезновение старого безжалостного "Ювентуса", убивающего матчи. Корреа прорвался по левому флангу, переиграл всех, отдал ему, Фелипе развернулся в центре штрафной и положил в угол. Продлив серию матчей соперника с пропущенными мячами до пяти. А серию своей команды без поражений - до шести. Ну и ну! "Юве" лишь с двумя победами на поле в семи турах лиги.
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Комментарии (3)
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bokassalowara (Город)
08.11.2020 в 16:55
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.11.2020 в 15:42
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bokassalowara (Город)
08.11.2020 в 16:55
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