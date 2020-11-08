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Малиновский выйдет в старте на матч с Интером
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Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч Серии А против "Интера".
Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджери — Малиновский, Гомес — Сапата
Запасные: Голлини, Росси, Скальвини, Мохика, Депаоли, Шутало, Миранчук, Пессина, Муриэль, Ламмерс
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Брозович, Видаль, Янг — Барелла — Санчес, Мартинес
Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Гальярдини, Лукаку, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Моретти, Наингголан, Пинамонти
Матч "Аталанта" — "Интер" начнется в 16:00.
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