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Малиновский выйдет в старте на матч с Интером

Италия
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Малиновский выйдет в старте на матч с Интером
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Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч Серии А против "Интера".

Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджери — Малиновский, Гомес — Сапата

Запасные: Голлини, Росси, Скальвини, Мохика, Депаоли, Шутало, Миранчук, Пессина, Муриэль, Ламмерс

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Брозович, Видаль, Янг — Барелла — Санчес, Мартинес

Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Гальярдини, Лукаку, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Моретти, Наингголан, Пинамонти

Матч "Аталанта" — "Интер" начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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