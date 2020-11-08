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Лацио - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
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Действующий чемпионат Италии теряет очки на последних минутах

Лацио - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов
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Воскресные матчи Серии А открывались противостоянием "Лацио" и "Ювентуса". Подопечные Пирло сумели забить быстрый гол усилиями Роналду. Заметим, что португалец матч до конца не провел из-за полученной травмы. Правда, преимущество туринцы не смоглы удержать до конца: Кайседо снова забивает "старой синьоре" на 95-ой минуте матча, отбирая очки.

После этого матча "Ювентус" остался на третьей позиции. Туринцев опережают "Милан" и "Сассуоло". Лацио же разместился на девятой строчке турнирной таблицы.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 1:1

Голы: Кайседо 90 + 5 - Криштиану Роналду 15

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) видео Лацио (Рим)
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Источник:
Серия А

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