Лацио - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

Воскресные матчи Серии А открывались противостоянием "Лацио" и "Ювентуса". Подопечные Пирло сумели забить быстрый гол усилиями Роналду. Заметим, что португалец матч до конца не провел из-за полученной травмы . Правда, преимущество туринцы не смоглы удержать до конца: Кайседо снова забивает "старой синьоре" на 95-ой минуте матча, отбирая очки.

После этого матча "Ювентус" остался на третьей позиции. Туринцев опережают "Милан" и "Сассуоло". Лацио же разместился на девятой строчке турнирной таблицы.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 1:1

Голы: Кайседо 90 + 5 - Криштиану Роналду 15