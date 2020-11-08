  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду не доиграл матч с Лацио из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду не доиграл матч с Лацио из-за травмы

Италия
(2 голосов)

Португалец получил повреждение

Роналду не доиграл матч с Лацио из-за травмы
Новина українською

"Ювентус" приехал в гости к "Лацио" в рамках седьмого тура Чемпионата Италии. Криштиану Роналду забил единственный гол туринцев в матче на пятнадцатой минуте, однако игру завершить не смог. На 75-ой минуте португалец получил травму. Как сообщается, у нападающего повреждение правой лодыжки. Вместо него на поле вышел Дибала.

Роналду не доиграл матч с Лацио из-за травмы - изображение 1

О сроках восстановления не указывается. Как сообщил Андреа Пирло, игрок присоединится к лагерю сборной Португалии, которая должна провести три матча за последующие девять дней.

В этом сезоне Серии А Роналду провел четыре игры, в которых забил шесть голов. Также португалец уже успел переболеть коронавирусом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...