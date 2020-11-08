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Роналду не доиграл матч с Лацио из-за травмы
Португалец получил повреждение
"Ювентус" приехал в гости к "Лацио" в рамках седьмого тура Чемпионата Италии. Криштиану Роналду забил единственный гол туринцев в матче на пятнадцатой минуте, однако игру завершить не смог. На 75-ой минуте португалец получил травму. Как сообщается, у нападающего повреждение правой лодыжки. Вместо него на поле вышел Дибала.
О сроках восстановления не указывается. Как сообщил Андреа Пирло, игрок присоединится к лагерю сборной Португалии, которая должна провести три матча за последующие девять дней.
В этом сезоне Серии А Роналду провел четыре игры, в которых забил шесть голов. Также португалец уже успел переболеть коронавирусом.
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