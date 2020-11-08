Серия А. Интер и Аталанта играют вничью, Рома третья

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 1:1

Голы: Миранчук 79 - Л. Мартинес 58

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Ромеро, Джимсити, Толой (Муриэль 73), Руджери (Мохика 90), Пашалич (Пессина 59), Фройлер, Малиновский (Миранчук 59), Гомес, Д. Сапата (Ламмерс 73)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Хакими 83), Брозович, Видаль (Гальярдини 70), Янг (Д'Амброзио 83), Барелла, Л. Мартинес (Лукаку 74), А. Санчес (Перишич 74)

Предупреждения: Джимсити 33 - Л. Мартинес 30, Де Фрай 44, Видаль 70

"Интер" лишь с одной победой в последних семи матчах, "Аталанта" - с двумя в шести. Обе команды страдают и в Лиге Чемпионов, и в лиге. Обе ужасны в обороне - 15 и 20 пропущенных в девяти матчах. Джан Пьеро Гасперини говорит о потере интенсивности и скорости, снаружи указывают на разрывы между центром поля и атакой, Антонио Конте говорит лишь о проблемах с деталями, но несбалансированность и банальность игры "змей" очевидна. Поэтому вторая и третья команды предыдущего сезона даже после потери очков "Ювентусом" думали больше о собственном кризисе. И думать иначе начали с опозданием.

По владению мячом "Интер" лучший в лиге. В начале матча "Аталанте" удавалось лишить его такого удовольствия. Она прессинговала не яростно, но чётко, перекрывала территорию. Руслан Малиновский был очень активен. Зарабатывал фолы и в обороне, и в атаке, проходил и на правом фланге, и в центре, искал Гомеса и Сапату, а те зарабатывали фолы. "Интер" же действовал лонгболлами. Во второй четверти матча игра уже несколько изменилась, гости начали больше владеть мячом, а Малиновский - гораздо меньше. Впрочем, весь тайм прошёл в весьма медленном темпе, с минимумом угрозы воротам. То есть - скучно.

Кое-какие моменты всё же были. Фройлер случайно забросил с фланга под перекладину, и Хандановичу пришлось тащить. Гомес оставил Малиновского свободным в центре штрафной, а Санчес Мартинеса - чуть дальше. Видаль замыкал головой длинный заброс Бастони с фланга. Однако Руслан пробил сильной левой ногой ужасно, Лаутаро и Артуро немного не попали. Ещё два удара украинца заблокировали. Так что 0:0 был наиболее справедливым результатом первого тайма. И по результатам первых 57-ми минут также. Малиновский вернулся в игру, но уже даже почти не обострял. Как и "Интер", больше владевший мячом.

И вдруг на ровном месте счёт был открыт. Брозович нашёл на левом фланге Янга, тот навесил, а Лаутаро Мартинес замкнул головой. "Аталанта" явно не ожидала этого и растерялась. "Интер" ещё крепче завладел мячом, пасовал в центральной зоне гораздо спокойнее. Янг чуть не попал издали. Спортьелло спас от выхода Видаля и добивания Бареллы. Какое-то время гости просто куражились в районе штрафной соперника. Затем отошли назад, чётко обороняясь. И вдруг на ровном месте счёт стал 1:1. Муриэль нашёл Миранчука в полукруге перед штрафной, тот развернулся и в окружении двоих мягко пробил в угол.

Справедливый результат. Ведь обе команды больше боялись проиграть, чем желали победить.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 1:3

Голы: Пьяца 50 - Мхитарян 45+2, 67, 85

"Дженоа": Перин, Бираски, Мазьелло (Гильоне 70), Бани, Кришито, Лерагер (Дестро 81), Радованович (Лука Пеллегрини 70), Ровелла, Зайц (Бадель 81), Пьяца (Пандев 61), Скамакка

"Рома": П. Лопес, Манчини, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Верету, Лоренцо Пеллегрини (Вильяр 87), Спинаццола (Б. Перес 15), Мхитарян, Педро, Майораль (Кристанте 60)

Предупреждениe: Зайц 5

Ясно, что "Рома" с Эдином Джеко и без него - две разные команды. Она справилась без заболевшего коронавирусом боснийца с "Клужем" (5:0), но то было исключение. С другой стороны, не факт, что "Дженоа", набравшая лишь два очка в пяти последних матчах лиги, сильнее. Он ещё и играла перенесённый матч в середине недели, к чему не привыкла. Потому "Рома" после серии из пяти побед и двух ничьих должна была забрать этот матч, даже если не без проблем. Так и получилось.

На 35-ой минуте хозяева даже лидировали по владению мячом, огромное преимущество гостей по ударам по воротам (8:2) было обманчивым. Перин перевёл удар Мхитаряна издали в перекладину, на его точный удар головой с углового ответил Пьяца с заброса Скамакки. Но в итоге вновь пришёл Генрих, отлично вбежав в штрафную без мяча и замкнув "кроссы" Бруно Переса и Педро.

А ведь "Рома" уже третья!

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Кротоне" 0:0

"Торино": Сиригу, Войвода (Синго 63), Бремер, Льянко, Родригес (Мурру 63), Мейте (Гояк 80), Ринкон, Линетти (Ансальди 88) , Верди (Бонаццоли 80), Лукич, Белотти

"Кротоне": Кордас, Магальян, Марроне, Луперто, П. Перейра (Рисполи 84), Бенали, Чигарини (Петриччионе 67), Вулич (Силигарди 84, Куомо 89), Реца, Мессиас, Симы

Предупреждения: Верди 42, Родригес 59, Белотти 79 - Вулич 5, Луперто 56, П. Перейра 81

Удаление: Луперто 88 (вторая желтая)