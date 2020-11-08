Аталанта - Интер 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" принимала "Интер". Команды Гасперини и Конте обменялись голами и разошлись миром. Счет в поединке открыл аргентинский форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес на 58-й минуте встречи. Ничью для хозяев принес гол Миранчука. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе команды из Бергамо, но был заменен на 59-й минуте.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 1:1

Голы: Миранчук 79 - Л. Мартинес 58

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Ромеро, Джимсити, Толой (Муриэль 73), Руджери (Мохика 90), Пашалич (Пессина 59), Фройлер, Малиновский (Миранчук 59), Гомес, Д. Сапата (Ламмерс 73)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Хакими 83), Брозович, Видаль (Гальярдини 70), Янг (Д'Амброзио 83), Барелла, Л. Мартинес (Лукаку 74), А. Санчес (Перишич 74)

Предупреждения: Джимсити 33 - Л. Мартинес 30, Де Фрай 44, Видаль 70