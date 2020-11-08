Италия
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Серия А. Златан смазал пенальти, но вытащил ничью
"Милан" спасается в добавленное время
Милан. "Джузеппе Меацца" "Милан" - "Эллас Верона" 2:2 Голы: Маньяни 28 (автогол), Ибрагимович 90+2 - Барак 7, Калабрия 19 (автогол) Нереализованный пенальти: Ибрагимович 66 (неточно) "Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Габбия, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс (Ребич 47), Чалханоглу (Хауге 87), Леау (Диас 78), Ибрагимович "Эллас Верона": Сильвестри, Чеккерини, Маньяни (Четин 73), Ловато, Лазович, Давидович (Тамез 64), Илич (Удоджи 69), Димарко, Дзакканьи, Барак, Калинич (Э. Колли 64) Предупреждения: Беннасер 54 - Чеккерини 33, Ловато 42, Тамез 90
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