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Серия А. Златан смазал пенальти, но вытащил ничью

Италия
(1 голосов)

"Милан" спасается в добавленное время

Серия А. Златан смазал пенальти, но вытащил ничью
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 2:2

Голы: Маньяни 28 (автогол), Ибрагимович 90+2 - Барак 7, Калабрия 19 (автогол)

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 66 (неточно)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Габбия, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс (Ребич 47), Чалханоглу (Хауге 87), Леау (Диас 78), Ибрагимович

"Эллас Верона": Сильвестри, Чеккерини, Маньяни (Четин 73), Ловато, Лазович, Давидович (Тамез 64), Илич (Удоджи 69), Димарко, Дзакканьи, Барак, Калинич (Э. Колли 64)

Предупреждения: Беннасер 54 - Чеккерини 33, Ловато 42, Тамез 90

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Милан Эллас Верона
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