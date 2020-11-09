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С Малиновским в основе. Аталанта - Интер 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Аталанта - Интер, Чемпионат Италии, 8 ноября 2020

С Малиновским в основе. Аталанта - Интер 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча седьмого тура итальянской Серии А, в котором Аталанта принимала Интер. Руслан Малиновский вышел с первых минут и имел момент, однако не смог нанести точный удар. Счет был открыт во втором тайме - Мартинес классно подрезал мяч головой. Аталанта ответила точным ударом Миранчука, который заменил как раз Малиновского на 59-й минуте.

Серия А. Седьмой тур
Аталанта - Интер 1:1
Голы: Миранчук 79 - Мартинес 58

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Алексей Миранчук Лаутаро Мартинес
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