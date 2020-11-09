Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Малиновским в основе. Аталанта - Интер 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Интер, Чемпионат Италии, 8 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча седьмого тура итальянской Серии А, в котором Аталанта принимала Интер. Руслан Малиновский вышел с первых минут и имел момент, однако не смог нанести точный удар. Счет был открыт во втором тайме - Мартинес классно подрезал мяч головой. Аталанта ответила точным ударом Миранчука, который заменил как раз Малиновского на 59-й минуте.
Серия А. Седьмой тур
Аталанта - Интер 1:1
Голы: Миранчук 79 - Мартинес 58
Читайте такжеЛацио - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ибрагимович нанес 14 ударов за матч и спас Милан от поражения на последних секундах. ВИДЕО
- Защитник Динамо Илья Забарный высказался об удалении Сидорчука и поражении Шахтеру
- Примера. 9-й тур. Валенсия - Реал 4:1. Пенальти-голепад: Мадрид уничтожен с точки
- Серия А. Матч в Кальяри спасло удаление, тучи над Филиппо Индзаги, тайфун над Якини
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...