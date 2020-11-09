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Ибрагимович нанес 14 ударов за матч и спас Милан от поражения на последних секундах. ВИДЕО
Златан не устает удивлять
В седьмом туре Серии А "Милан" принимал "Верону". Матч оказался не из простых для лидера чемпионата Италии. Уже на 19-й минуте счет стал 0:2 в пользу гостей. Но россонери не сдались. Довольно быстро сумели отыграть один гол - Кесси способствовал автоголу соперника. А потом в центре внимания уже традиционно оказался Златан Ибрагимович.
Статистики подсчитали, что за матч швед нанес 14 ударов по воротам соперников. Для сравнения 16 команд всей Серии А в этом туре били меньше. Златан попал в перекладину, не реализовал пенальти, его удары часто не достигали цели. Но Ибрагимович упорно искал свой шанс и нашел его на 90 + 3-й минуте. Голкипер справился с очередным его выстрелом из пределов штрафной, атака "Милана" продолжилась вторым темпом, Диас выполнил подачу и Златан наконец забил гол ударом головой.
Для Ибрагимовича это восьмой гол в текущем чемпионате, при этом он принял участие лишь в пяти матчах. Более того, результативная серия шведа в рамках Серии А продолжается в течение семи поединков подряд, в которых он принимал участие. Таким образом он побил рекорд Шевченко, который держался с 2001 года! В рамках национальных чемпионатов (Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Англии и США) это уже 330-й его гол.
Добавим, что "Милан" лидирует в Серии А. Россонери, которые в чемпионате еще не проигрывали, опережают ближайшего преследователя ("Сассуоло") на два балла.
Серия А. Седьмой тур
"Милан" - "Верона" 2: 2
Голы: Маньяни 27 аг, Ибрагимович 90 + 3 - Барак 6, Калабрия 19 аг
На 65-й минуте Златан не реализовал пенальти
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