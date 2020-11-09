"Следующий 11-метровый отдам Кессье". Ибрагимович не реализовал 3 из 5 пенальти в текущем сезоне

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал результат поединка Серии А с "Вероной" (2:2), в котором он сравнял счет на 93-й минуте. Цитирует 39-летнего шведа Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Напомним, в текущем сезоне Златан не реализовал три из пяти 11-метровых.

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"Я зол, ведь ничья – это недостаточно хороший результат. У нас было очень много голевых моментов. Я не забил пенальти и думаю, что следующий 11-метровый отдам Кессье. Так будет лучше".