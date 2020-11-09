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"Следующий 11-метровый отдам Кессье". Ибрагимович не реализовал 3 из 5 пенальти в текущем сезоне

Италия
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"Следующий 11-метровый отдам Кессье". Ибрагимович не реализовал 3 из 5 пенальти в текущем сезоне
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал результат поединка Серии А с "Вероной" (2:2), в котором он сравнял счет на 93-й минуте. Цитирует 39-летнего шведа Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Напомним, в текущем сезоне Златан не реализовал три из пяти 11-метровых.

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"Я зол, ведь ничья – это недостаточно хороший результат. У нас было очень много голевых моментов. Я не забил пенальти и думаю, что следующий 11-метровый отдам Кессье. Так будет лучше".

"Главное не терять уверенность и желание побеждать в каждом матче. Сейчас много поединков, сложно быть готовым на 100%. Хорошо, что сейчас будет международная пауза – мне необходимо отдохнуть. В последней игре я ощущал, словно меня нет перед воротами. Нельзя радоваться таким результатам – это не моя философия".

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Чемпионат Италии Милан Франк Кесси Верона
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Источник:
Football Italia

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