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"Следующий 11-метровый отдам Кессье". Ибрагимович не реализовал 3 из 5 пенальти в текущем сезоне
Со всеми бывает
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал результат поединка Серии А с "Вероной" (2:2), в котором он сравнял счет на 93-й минуте. Цитирует 39-летнего шведа Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Напомним, в текущем сезоне Златан не реализовал три из пяти 11-метровых.
"Я зол, ведь ничья – это недостаточно хороший результат. У нас было очень много голевых моментов. Я не забил пенальти и думаю, что следующий 11-метровый отдам Кессье. Так будет лучше".
"Главное не терять уверенность и желание побеждать в каждом матче. Сейчас много поединков, сложно быть готовым на 100%. Хорошо, что сейчас будет международная пауза – мне необходимо отдохнуть. В последней игре я ощущал, словно меня нет перед воротами. Нельзя радоваться таким результатам – это не моя философия".
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