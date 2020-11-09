Падение вместо седьмого неба. Итоги седьмого тура Серии А

Сассуоло - Удинезе 0:0

Кальяри - Сампдория 2:0

Беневенто - Специя 0:3

Парма - Фиорентина 0:0

Лацио - Ювентус 1:1

Аталанта - Интер 1:1

Дженоа - Рома 1:3

Торино - Кротоне 0:0

Болонья - Наполи 0:1

Милан - Эллас Верона 2:2

В трёх из пяти первых туров Серии А была достигнута либо превышена отметка в 40 голов, 37 в шестом даже несколько разочаровали. Впрочем, седьмой оказался провальным без всяких условностей и сравнений. Всего 18 голов, крайне апатичные выступления почти всех, минимум скорости и креатива. Участники Еврокубков к седьмому матчу во всех турнирах за последние три недели явно устали. Два их очных матча отлично продемонстрировали это. "Сассуоло" также страшно разочаровал. Да и другие, похоже, уже ожидали перерывa на матчи сборных.

Провал ультракиевской модели

"Ювентус" избрал модель даже более консервативную, чем "киевская". Он уступил по владению мячом команде, шедшей восьмой в лиге по нему, заставил её делать то, что не любит, играл в её стиле - на контратаках. Забил ранний гол и собирался победить в стиле старого "Ювентуса" - уверенным удержанием счёта. Забыв, насколько ослабела его оборона с тех времён и насколько пошатнулась уверенность в себе. Тем более - если нет капитана Кьеллини. Команда, пропустившая в 16-ти из 19-ти предыдущих матчей во всех турнирах (!!), не имела права полагаться на оборону. Уж точно - такую глубокую в концовке.

"Мы были "Ювентусом" 93 минуты и 45 секунд, солидны и агрессивны в обороне, "Лацио" не создал ничего, не было никаких признаков, что мы пропустим". "Мы играли отлично, они не попадали в створ ворот, не было никаких признаков, что пропустим". В обычные времена такие слова Леонардо Бонуччи и Андреа Пирло подытожили бы уверенную победу. Но в нынешние, смутные времена "бьянконери" такой матч закончился ничьей. Четвёртой ничьей в сезоне в лиге в шести матчах на поле. А это второе снизу начало за последние десять лет. Хуже было лишь во второй сезон с Массимилиано Аллегри.

Этот матч - прежде всего потеря очков "Ювентуса". "Лацио" попал в силки соперника, отыграл слабо в атаке, его фланги были перекрыты, а удары по воротам получались бесхитростными. Впрочем, такова игра команды, теряющей более десяти игроков за матч из-за болезни и травм, в последнее время. Зато её характер неистребим. Она выдержала вторые таймы в Брюгге и против "Болоньи", падая с ног. Падая с ног, отыгралась против "Зенита" на 82-ой минуте и превратила поражение от "Торино" на 92-ой в победу на 97-ой. А ныне отыгралась на 94-ой. И в третий раз подряд - благодаря голу Фелипе Кайседо.

"Игроки превзошли сами себя вновь", - не мог не восхищаться Симоне Индзаги. "У этой команды безмерное сердце. Мы доминировали, создали много. Трудности - в ДНК "Лацио". Мы цветём с ними". Особенно Кайседо, лидер лиги по голам в добавленное время в последние 15 месяцев. "Я просто лишён слов", - даже форвард не может объяснить такой феномен. "Мы никогда не сдаёмся".

Без инстинктов

Пожалуй, главная причина такого результата в Риме - всё же другие слова Кайседо. "В последние 20 минут "Ювентус" не играл в футбол". Как и в Бергамо. "Полное затмение после гола Миранчука" и отсутствие "инстинкта убийцы, неспособность добить соперника" - такие факторы отметил Антонио Конте. Его команда уже нашла гол, затем создала достаточно ещё для двух-трёх, очень легко комбинировала в атаке. Но в последние минут 17-18 отошла назад, что также неразумно для команды, пропускавшей в восьми из десяти предыдущих матчей (в целом 18 мячей). А после гола Миранчука лишь отбивалась.

Для "Аталанты" же матч скорее в плюс. Джан Пьеро Гасперини вновь признал, что она потеряла интенсивность, да и заявил, что не найдёт её до конца года из-за плотности календаря. Потому несколько видоизменил игру. С Русланом Малиновским в атакующей тройке он получил нейтрализацию соперника, спокойный не авантюрный прессинг, зарабатывание фолов. Преимущество по владению мячом против лидера лиги по этому показателю. Такой стиль жутко бил по скорости, по остроте в атаке. Матч закончился со всего 19-ю ударами по воротам и с минимумом сейвов. Но для кризисной "Аталанты" такой путь правильный.

Одна победа в восьми последних матчах "Интера", две в семи - "Аталанты". Обеим командам ещё долго искать свой путь.

Единственный яркий матч

Для заметной потери уверенности "Милана" в себе даже не понадобилось таких серий. Наоборот, дело было в положительных. После 24-ёх матчей без поражений и 13-ти с как минимум двумя забитыми подряд 0:3 дома против "Лилля" в Лиге Европы стал шоком. Приведшим к 0:2 в Милане к 19-ой минуте. Вторая оборона лиги выглядела растерянной, у болельщиков уже проснулись не такие старые демоны. В дебюте второго тайма храбрые веронцы могли и добить, далее миланцы безбожно мазали. Даже Златан Ибрагимович дико смазал уже третий пенальти в сезоне. Он заявил после матча, что не будет бить следующий.

И всё же "Милан" ныне другой. Лучшей обороне лиги, пропустившей до того лишь три мяча, он забил дважды, а должен был ещё 2-3. Нанёс 34 удара по воротам Сильвестри, сделав Марко героем матча. Продолжал давить и после пенальти Ибры, и после его удара в стойку в концовке, и после гола тогда же при подыгрыше рукой, и после двух суперсейвов Сильвестри. Именно Ибра и нашёл гол в добавленное время. Всё-таки продлив серию команды без поражений в лиге до 19-ти матчей. Да и слова самого шведа о злости из-за результата и остром желании отдохнуть говорят о веской причине потери очков и больших амбициях.

"Милан" в порядке. Как и "Верона", не проигравшая ему в гостях в четвёртом из пяти последних матчей (все ничьи) и проигравшая лишь однажды кому-либо с начала сезона. Её наставник Иван Юрич сетовал лишь на физические проблемы в концовке и неопытность и хвалил игроков за выход за пределы своих возможностей. Его команда выложилась полностью и на пару с "россонери" обеспечила нам единственный яркий матч в туре. Спасибо обеим.

Наиболее унылый матч

А вот наиболее яркая команда первых шести туров (18 голов) страшно разочаровала. И дело даже не во втором упущенном шансе выйти на первое место из-за неспособности победить дома. А в том, кого не победила и как. "Удинезе" проиграл в пяти из шести первых матчей сезона. Он казался неспособным противостоять сопернику, уверенность которого в себе после 2:0 со вторым составом атаки в Неаполе достигла небес. Но остановил его без проблем. Не позволив создать НИЧЕГО. И вполне соглашаясь в свою очередь не создать ничего. Кроме "хайлайта" матча - удара Де Пауля с семи метров почти в аут.

Да, "Удинезе" не проиграл "Сассуоло" уже пятый матч подряд, не пропустил от него в четвёртом из тех пяти. И в четвёртом подряд в гостях. Несомненно неудобный соперник. Тем не менее, непонятна причина удовлетворения Роберто Де Дзерби и его разговоров о взрослости "Сассуоло". Как раз проверку на взрослость после громкого успеха в Неаполе, на способность занять высокие места он провалил.

Разные пути к одному результату

Осечками вышеуказанных команд воспользовались "Наполи" и "Рома", победив кризисных соперников в гостях и выйдя в Топ-4. Правда, по-разному. "Наполи" ныне страдает. В последних шести матчах во всех турнирах он добыл четыре победы со счётом 1:0 либо 2:1, невозможные без спасений вратаря Оспины либо камбеков. Другие два матча проиграл без забитых. Против "Болоньи", у которой не выиграл три матча подряд, он играл весьма вольготно, доминировал. Но создал мало, пробивал плохо, забил лишь благодаря первому голу головой Виктора Осимхена в карьере в лигах Топ-5. И его спас Оспина в концовке.

"Роме" также было не очень просто без Эдина Джеко, даже против гораздо более удобной "Дженоа". В начале второго тайма счёт стал 1:1, а дублёр Джеко Борха Майораль был вынужденно заменён на опорника. Но в итоге замена нашлась на поле. Генрих Мхитарян сделал свой первый хет-трик в карьере в лигах Топ-5. И замыкая головой как центрфорвард, и врываясь без мяча и замыкая слёта, как он сам изначально умеет. Таким образом, он стал вторым игроком с 2015-го года с как минимум десятью голами в трёх лигах Топ-5 после Златана. Вездесущий Педро и даже игравший слева Бруно Перес ассистировали ему.

Реакция тренеров после матча красноречива. Гаттузо сетовал на неспособность убивать игру, на вопрос о Скудетто ответил нецензурно. "Эта команда должна всегда быть включена на максимум. Одного тайма недостаточно. Слишком много людей учат меня моей работе". Но и его команда по результатам на поле идёт хорошо. А Паулу Фонсека остался очень доволен характером, сфокусированностью в обороне, креативом в атаке. "Важно не менять стиль даже без Джеко". Его "Рома" с 11-ю победами, тремя ничьими и техническим поражением в 15-ти последних матчах лиги и 39-ю забитыми в них. Отличный темп.

Остальные

Команды, находящиеся ниже Топ-9, немало разочаровали. "Болонья", как заявил её тренер Синиша Михайлович, не очень страдала в обороне, превзошла "Наполи" в последние 20 минут. Но не реализовала супершансы. "Сампдория" сама себе привезла удаление и пенальти. "Парма" поставила "автобус" дома против "Фиорентины", собирающейся увольнять тренера, и наставник хозяев Фабио Ливерани даже был полностью доволен этим. "Фиорентина" не боролась за Джузеппе Якини. "Беневенто", как заявил Филиппо Индзаги, по такой игре проиграл бы кому угодно.

"Кротоне" и "Торино" не забили слабому сопернику.

Добрых слов заслуживают лишь "Удинезе", Нахитан Нандес и "Специя". Фриуланцы легко перекрыли "Сассуоло", уругваец в унылой игре в Кальяри заработал красную карточку для соперника, забил второй гол после отличного прорыва через полполя. А лигурийцы вынесли в гостях команду, в борьбе с которой в Серии Б в предыдущем сезоне набрали на 20 очков меньше. Винченцо Итальяно обещает даже лучшие игру и результаты после возвращения травмированных и адаптации новичков. Будет интересно посмотреть. "Все думали, что мы будем мальчиками для битья, и именно в этом мы нашли мотивацию".

Украинский след

Итальянская пресса оценила игру Малиновского против "Интера" отрицательно. Оценками "5.5", вместе с Пашаличем, Сапатой и Джимсити - худшими в команде. Иногда даже "5". Говорили о "невзорвавшемся фитиле", о "добрых намерениях без конкретных действий". Ощущение негатива добавил дикий промах в центре штрафной без помех сильной левой ногой на 23-ей минуте. Именно после этого, по всеобщему мнению, начался его регресс, потери мяча. Удары издали с игры и штрафного были заблокированы. Более того, вышедший вместо него на 59-ой минуте Миранчук стал героем матча.

Тем не менее, моя оценка не настолько отрицательна. Разгромы от "Наполи", "Сампдории" и "Ливерпуля" обнажили жуткую несбалансированность, разрывы между центром поля и атакой. Работа Руслана, его поиски мяча на правом фланге и в центре, заработанные фолы, обостряющие пасы и попытки прорыва помогли сгладить эту проблему. Бергамцы выглядели солидно против сильного соперника, переиграли его по владению мячом. А по ударам украинец остался лучшим в команде. Проблемы две - завышенные требования от на самом деле кризисной "Аталанты" и Миранчук.

Лучший игрок тура - Генрих Мхитарян ("Рома"). И первый, и второй форвард

Прорыв тура - Фелипе Кайседо ("Лацио"). Король прорывов

Разочарование тура - игра. Все устали

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Эллас Верона"). Пропустил два, спасал намного чаще

Лучший тренер тура - Винченцо Итальяно ("Специя"). Мальчики бьющие