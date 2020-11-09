СМИ: Фиорентина отправила в отставку Джузеппе Якини

Итальянская "Фиорентина" временно осталась без главного тренера. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Руководство "фиалок" приняло решение отправить в отставку Джузеппе Якини. Все из-за провального старта в текущем сезоне.

После семи сыгранных туров "Фиорентина" занимает лишь 12-е место, набрав восемь очков. Они идут без побед в двух последних матчах.

Отметим, что клуб в ближайшее время должен будет возглавить Чезаре Пранделли.