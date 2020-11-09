  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Фиорентина отправила в отставку Джузеппе Якини
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Фиорентина отправила в отставку Джузеппе Якини

Италия
(1 голосов)

Все из-за плохого старта в новом сезоне

СМИ: Фиорентина отправила в отставку Джузеппе Якини
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Фиорентина" временно осталась без главного тренера. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Руководство "фиалок" приняло решение отправить в отставку Джузеппе Якини. Все из-за провального старта в текущем сезоне.

Читайте такжеСерия А. Первая неудача Наполи на поле, победа Ромы на классе

После семи сыгранных туров "Фиорентина" занимает лишь 12-е место, набрав восемь очков. Они идут без побед в двух последних матчах.

Отметим, что клуб в ближайшее время должен будет возглавить Чезаре Пранделли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джузеппе Якини Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...