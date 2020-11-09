Италия
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СМИ: Фиорентина отправила в отставку Джузеппе Якини
Все из-за плохого старта в новом сезоне
Итальянская "Фиорентина" временно осталась без главного тренера. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Руководство "фиалок" приняло решение отправить в отставку Джузеппе Якини. Все из-за провального старта в текущем сезоне.
После семи сыгранных туров "Фиорентина" занимает лишь 12-е место, набрав восемь очков. Они идут без побед в двух последних матчах.
Отметим, что клуб в ближайшее время должен будет возглавить Чезаре Пранделли.
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