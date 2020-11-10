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Техническое поражение в силе. Апелляция Ромы была отклонена

Италия
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Неприятная новость для Фонсеки

Техническое поражение в силе. Апелляция Ромы была отклонена
UA-Футбол
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В первом туре нынешнего сезона римская "Рома" расписала нулевую ничью с "Вероной". Однако позже им было засчитано техническое поражение 0:3.

Причина была в том, что они неправильно заявили на сезон Амаду Диавара, который вышел в стартовом составе. Римляне подали апелляцию на данное решение.

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Апелляционный суд FIGC сегодня вынес решение по данному делу. Апелляция "Ромы" была названа безобоснованной и решение осталось в силе.

На данный момент, команда Фонсеки занимает в Серии А третье место, имея в своем активе 14 очков.

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В статье: Рома (Рим) Амаду Диавара
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