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Техническое поражение в силе. Апелляция Ромы была отклонена
Неприятная новость для Фонсеки
В первом туре нынешнего сезона римская "Рома" расписала нулевую ничью с "Вероной". Однако позже им было засчитано техническое поражение 0:3.
Причина была в том, что они неправильно заявили на сезон Амаду Диавара, который вышел в стартовом составе. Римляне подали апелляцию на данное решение.
Апелляционный суд FIGC сегодня вынес решение по данному делу. Апелляция "Ромы" была названа безобоснованной и решение осталось в силе.
На данный момент, команда Фонсеки занимает в Серии А третье место, имея в своем активе 14 очков.
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