Еще ничего не закончено. Наполи подаст апелляцию в CONI, чтобы оспорить техническое поражение

Месяц назад "Наполи" не прибыл на игру против "Ювентуса", после чего им было засчитано техническое поражение. Сегодня стало известно, что их апелляция отклонена.

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Однако, руководство клуба не намеренно сдаваться. Пресс-служба выпустила официальное заявление, в котором сказано, что готовится новая апелляция, которую они подадут в национальный олимпийский коммитет Италии (CONI).

В клубе уверенны в своей правоте, а также говорят о том, что выступают за ценности справедливости и намеренны идти до конца.

На данный момент "Наполи" занимает в таблице шестое место, имея в активе 12 очков.