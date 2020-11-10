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Еще ничего не закончено. Наполи подаст апелляцию в CONI, чтобы оспорить техническое поражение
Гордые неаполитанцы
Месяц назад "Наполи" не прибыл на игру против "Ювентуса", после чего им было засчитано техническое поражение. Сегодня стало известно, что их апелляция отклонена.
Однако, руководство клуба не намеренно сдаваться. Пресс-служба выпустила официальное заявление, в котором сказано, что готовится новая апелляция, которую они подадут в национальный олимпийский коммитет Италии (CONI).
В клубе уверенны в своей правоте, а также говорят о том, что выступают за ценности справедливости и намеренны идти до конца.
???? | Comunicato stampa— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 10, 2020
???? https://t.co/RwZRkDtZYj
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/aIlPlGOIWZ
На данный момент "Наполи" занимает в таблице шестое место, имея в активе 12 очков.
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