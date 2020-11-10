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Пятый заболевший в команде. Защитник Ромы сдал положительный тест на COVID-19
Непростой период для команды Фонсеки
Очередной футболист "Ромы" заболел коронавирусом.
Защитник Мараш Кумбулла объявил, что сдал положительный тест на вирусное заболевание. Албанец признался, что не испытывает никаких симптомов, но уже отправился на самоизоляцию.
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Ciao a tutti! Dall'ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo! #StaySafe #MK24 #ForzaRoma
Отметим, что также среди "волков" положительными оказались Джеко, Пеллегрини, Фасио и Сантон.
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