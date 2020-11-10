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Пятый заболевший в команде. Защитник Ромы сдал положительный тест на COVID-19

Италия
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Непростой период для команды Фонсеки

Пятый заболевший в команде. Защитник Ромы сдал положительный тест на COVID-19
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Очередной футболист "Ромы" заболел коронавирусом.

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Защитник Мараш Кумбулла объявил, что сдал положительный тест на вирусное заболевание. Албанец признался, что не испытывает никаких симптомов, но уже отправился на самоизоляцию.

Отметим, что также среди "волков" положительными оказались Джеко, Пеллегрини, Фасио и Сантон.

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В статье: Рома (Рим) коронавирус Мараш Кумбулла
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