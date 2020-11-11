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Дзампарини: В Ювентусе уже есть Роналду – Дибале нужно стать номером один в другом клубе
Нонсенс, что такой футболист не играет, не правда ли?
Бывший президент "Палермо" Маурицио Дзампарини считает, что атакующий хавбек "Ювентуса" и экс-игрок "розово-черных" Пауло Дибала должен покинуть Турин. Цитирует Маурицио Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
"Я все еще убежден, что Пауло – чемпион и хороший парень. Не понимаю, почему так много людей об этом забыло. То, что он не играет в Серии А – кощунство. Пауло должен был последовать моему совету: покинуть Турин в течение трех первых сезонов".
"Его футбол – это фантастика, стиль Пауло подходит "Реалу" или "Барселоне". Он всегда повторяет мне, что ему хорошо в "Ювентусе". Однако в Турине есть Роналду – Дибале следует стать номером один в другом клубе".
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