Дзампарини: В Ювентусе уже есть Роналду – Дибале нужно стать номером один в другом клубе

Бывший президент "Палермо" Маурицио Дзампарини считает, что атакующий хавбек "Ювентуса" и экс-игрок "розово-черных" Пауло Дибала должен покинуть Турин. Цитирует Маурицио Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Читайте также Проблема деликатного характера. Дибала пропустит ноябрьские поединки сборной Аргентины

"Я все еще убежден, что Пауло – чемпион и хороший парень. Не понимаю, почему так много людей об этом забыло. То, что он не играет в Серии А – кощунство. Пауло должен был последовать моему совету: покинуть Турин в течение трех первых сезонов".