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Атлетико хочет подписать основного полузащитника Милана

Италия
(1 голосов)

Чалханоглу может сменить клубную прописку

Атлетико хочет подписать основного полузащитника Милана
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Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в Испании, пишет AS.

По информации источника, в услугах 26-летнего турецкого футболиста заинтересован "Атлетико". Действующий контракт Чалханоглу в "Миланом" истекает в июне 2021 года, и мадридский клуб рассчитывает получить футболиста бесплатно.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.

В текущем сезоне турецкий полузащитник принял участие в 7 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Хакан Чалханоглу Милан (Италия)
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