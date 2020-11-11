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Атлетико хочет подписать основного полузащитника Милана
Чалханоглу может сменить клубную прописку
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в Испании, пишет AS.
По информации источника, в услугах 26-летнего турецкого футболиста заинтересован "Атлетико". Действующий контракт Чалханоглу в "Миланом" истекает в июне 2021 года, и мадридский клуб рассчитывает получить футболиста бесплатно.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Чалханоглу и готов предложить ему пятилетний контракт.
В текущем сезоне турецкий полузащитник принял участие в 7 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.
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