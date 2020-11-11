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Тьяго Силва: Я играл рядом с Мальдини и Нестой - многому у них научился

Италия
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Хорошие учителя

Тьяго Силва: Я играл рядом с Мальдини и Нестой - многому у них научился
UA-Футбол
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Защитник "Челси" Тьяго Силва вспомнил времена, когда играл за итальянский "Милан".

"В каждом чемпионате свой взгляд на футбол. Я очень вырос в Италии, когда защищал цвета "Милана". Мне кажется, что Серии А - лучшая школа для защитников.

Два года я мог играть рядом с Мальдини и Нестой и очень многому у них смог научиться. Мне посчастливилось играть с двумя профессорами", - заявил Силва.

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Отметим, что несмотря на возраст, бразилец показывает отличный уровень игры и номинирован на звание игрока месяца в АПЛ.

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В статье: Тьяго Силва Алессандро Неста Паоло Мальдини Челси (Лондон) Милан
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