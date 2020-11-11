Италия
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Тьяго Силва: Я играл рядом с Мальдини и Нестой - многому у них научился
Хорошие учителя
Защитник "Челси" Тьяго Силва вспомнил времена, когда играл за итальянский "Милан".
"В каждом чемпионате свой взгляд на футбол. Я очень вырос в Италии, когда защищал цвета "Милана". Мне кажется, что Серии А - лучшая школа для защитников.
Два года я мог играть рядом с Мальдини и Нестой и очень многому у них смог научиться. Мне посчастливилось играть с двумя профессорами", - заявил Силва.
Отметим, что несмотря на возраст, бразилец показывает отличный уровень игры и номинирован на звание игрока месяца в АПЛ.
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