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"Если бы ноги были меньше…" В этом году Мората забил 13 мячей из офсайда

Италия
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Неправильный бомбардир

"Если бы ноги были меньше…" В этом году Мората забил 13 мячей из офсайда
Новина українською

Испанский форвард Альваро Мората в текущей кампании забил 6 голов в 8 поединках в составе туринского "Ювентуса". Тем не менее, статистика нападающего могла быть ярче, если бы не прописка в офсайде.

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По информации Bleacher Report, Мората забил 13 голов в 2020 году из положения "вне игры". Напомним, права на Альваро принадлежат мадридскому "Атлетико". Интересно, что в рамках матча второго тура группового раунда ЛЧ против "Барселоны" страйкер оформил хет-трик, но рефери не засчитал все голы из-за офсайда. Сам нападающий отреагировал на "достижение":

"Возможно, если бы у меня ноги были чуть поменьше, то таких голов было бы не так много".

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората
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