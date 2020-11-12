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"Если бы ноги были меньше…" В этом году Мората забил 13 мячей из офсайда
Неправильный бомбардир
Испанский форвард Альваро Мората в текущей кампании забил 6 голов в 8 поединках в составе туринского "Ювентуса". Тем не менее, статистика нападающего могла быть ярче, если бы не прописка в офсайде.
По информации Bleacher Report, Мората забил 13 голов в 2020 году из положения "вне игры". Напомним, права на Альваро принадлежат мадридскому "Атлетико". Интересно, что в рамках матча второго тура группового раунда ЛЧ против "Барселоны" страйкер оформил хет-трик, но рефери не засчитал все голы из-за офсайда. Сам нападающий отреагировал на "достижение":
"Возможно, если бы у меня ноги были чуть поменьше, то таких голов было бы не так много".
Alvaro Morata’s had ???????????????????????????????? goals ruled offside in 2020 ???? pic.twitter.com/jORiyPb6sq— B/R Football (@brfootball) November 11, 2020
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