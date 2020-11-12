Синоним гола в Италии. Сильвио Пиола - лучший бомбардир в истории Апеннин

В марте 1935 тренер Поццо наконец решился дать шанс одном из лучших итальянских нападающих Сильвио Пиоле. Скуадру Адзурру ждал очень сложный экзамен в Вене. Однако накануне матча дебютант исчез. Пиола имел в жизни две страсти: футбол и охоту. Поэтому накануне игры Сильвио решил подстрелить дичь в местном лесу. Поццо отправил на поиски нападающего его одноклубника вратаря Джакомо Блазона. Этот поход в лес едва не стал для голкипера последним. Когда Пиола услышал какой-то шорох, то подумал, что это крадется зверь и, недолго думая, выстрелил. К счастью, он не попал. А вот в своем дебютном матче Пиола продемонстрировал снайперскую точность. Его дубль принес итальянцам победу. После матча архитектор Вундертим Хуго Майзль окрестил итальянца бестией.

Пиола с 274 мячами в 566 матчах уже на протяжении многих десятилетий остается лучшим бомбардиром в истории Серии А. А если суммировать попадания убийственного форварда во всех турнирах, то его голевой задел выглядеть еще более впечатляющим. Сильвио огорчал голкиперов соперника около 400 раз. Журналист Джанни Мура дал меткую характеристику форварду "Пиола - это синоним гола в Италии". Сильвио был настоящей машиной для забивания мячей. Он недаром претендует на статус лучшего футболиста Апеннин всех времен. Пиола забивал голы на любой вкус: из пределов вратарской, с дальнего расстояния, с правой, с левой, головой и благодаря различным акробатическим трюкам. Силу выстрелов бомбардира часто сравнивали с ударом молнии. И не стоит забывать, что у Пиолы "украли" еще 27 голов, которые он провел в 23 матчах сезона, который пришлось прервать из-за начала войны на территории Италии. В сборной Сильвио также не бил баклуши - 30 мячей в 34-х поединках. Когда он забивал, Скуадра Адзурра могла чувствовать себя в безопасности: только дважды за 17 лет Италия покидала поле на щите, если Пиола отмечался.

Сильвио родился в футбольной семье. Его старший брат Серафино считался очень перспективным игроком, однако крест на его карьере поставили серьезные проблемы со зрением. Поэтому он переквалифицировался в бухгалтера. Двоюродный брат Сильвио - Паолино также имел большой футбольный талант. Дядя Пиолы Джузеппе Каванна был резервным голкипером сборной Италии на чемпионате мира 1934 года. Он и убедил племянника, что тому светит большое футбольное будущее. Возможно, Сильвио и не послушал бы дядю, если бы не встреча с одним священником. Дон Сасси, который в свободное от основной работы время подрабатывал скаутом "Про Верчелли", как-то просматривал матч мощной детской команды. Этот коллектив создал владелец спортивного магазина Бернаскони. Продавец имел замечательный нюх на игроков. Так, кроме Пиолы, он дал путевку в футбол легенде "Ювентуса" Теобальдо Депетрини и чемпиону мира 1938 Пьетро Феррарису. Священник убедил наставника молодежной команды "Про Верчелли" Марио Ардиссоне дать шанс молодому, который практически никогда не покидал поле без нескольких забитых мячей. Тот согласился и за это юноша отблагодарил ему сторицей. Уже через несколько лет Пиола будет играть в основе. Несколько раз Каванна, пожалуй, пожалел из-за того, что убедил племянника выбрать футбол: в одном из матчей форвард забил гол в ворота "Наполи", которые защищал дядя, в другом же поединке, Сильвио в борьбе за сферу сломал родственнику ключицу.

Местный эксперт, который видел игру нападающего в "Про Верчелли", дал ему такую ​​характеристику: "Сильвио держит голову на пол метра выше других, а ноги несут его туда, куда он захочет без малейшего следа страха. Высокий (хотя на самом деле он кажется выше, чем есть на самом деле, писал Джанни Брера), с небольшой головой и немного лопоухий Пиола не слишком похож на футболиста. Во время матчей он скорее напоминал чудо природы". У форварда был невероятный инстинкт к забиванию голов, некоторые журналисты отмечали, что Пиола владел каким-то шестым чувством. Эксперты часто сравнивали Сильвио с катапультой, он бегал "большими прыжками, складывалось впечатление, будто Пиола завоевал землю, по которой ступал". Форварда также называют одним из изобретателей бисиклеты. Он забил немало голов, используя этот фокус. В Италии долгое время удар через себя в падении называли "удар в стиле Пиолы". В плане технического вооружения, наш герой несколько уступал Джузеппе Меацца, но по голевому чутью мог дать большую фору "человеку и стадиону". Они идеально дополняли друг друга и Поццо утверждал, что ему посчастливилось иметь под рукой совершенный дуэт форвардов. В 1933 году Пиола забил впечатляющие 6 голов в матче с "Фиорентиной" (в 1961 это достижение повторит еще один убийственный нападающий Омар Сивори).

В 1934 году Сильвио мог стать одноклубником Джузеппе. Но трансфер Пиолы в "Интер" заблокировали, поскольку футбольные чиновники логично предположили, что нероадзурри, усилившись супербомбардиром, станут непобедимыми, а потому об интриге в чемпионате можно будет забыть. Поэтому "Про Верчелли" продал форварда в "Лацио" за кругленькую сумму в 250 000 лир. Орлы тогда пользовались невероятной популярностью, ведь клуб поддерживали Муссолини и секретарь фашистской партии Джованни Маринелли, а владельцем команды был генерал Джорджо Ваккаро, президент Федерации футбола Италии. Пиола впоследствии признавался: "Когда в те времена "Лацио" кем-то интересовался, у игрока просто не оставалось выбора. Для футболистов это было предложение, от которого они не могли отказаться. Мне оставалось только сказать "да"". Когда Пиола завершил карьеру, с ним сравнивали каждого форварда-хищника, который появлялся в итальянском футболе. Однако ни один из преемников так и не смог превзойти славу Сильвио. Журналист Джан Паоло Ормеццано писал: "В течение многих лет, когда ты начинал восхвалять какого-то нападающего, то неизменно слышал от старшего коллеги по перу: "Ты так говоришь, потому что не видел в игре Пиолу"".

Сильвио был полной противоположностью Меаццы. Он так и остался скромным парнем из провинции. Форвард вел спокойный, даже несколько одинокий образ жизни и обожал ходить на охоту со своими тремя собаками. Как-то это увлечение едва не вылезло нападающему боком. Президент "Лацио" Ремо Зеноби, не нашел общего языка со своей главной звездой, хотел выставить Пиолу за дверь, утверждая, что тот гораздо больше времени уделяет охоте, чем футболу. Другой глава Орлов Эудженио Гуальдо также попытался избавиться от Сильвио, часто штрафуя форварда за постоянные опоздания на тренировку. Однако игроки и болельщики "Лацио" любили Сильвио всем сердцем, и именно Гуальдо пришлось уйти. Если Меацца был настоящим селебрити, то Пиола не пил, не курил, не бегал за женщинами, ненавидел появляться в рекламе. Между Джузеппе и Сильвио даже существовала конкуренция. Масла в огонь противостояния подбрасывал и фашистский режим. Джанни Брера утверждал, что за свой поздний дебют в сборной Пиола должен "благодарить" Джузеппе и некоторым другим ветеранам сборной. Меацца называл своего партнера "неотесанным деревенщиной". Однако это не мешало им находить общий язык на футбольном поле.

Идеальное взаимодействие между форвардами помогло итальянцам защитить свой чемпионский титул на Мундиале 1938 года в Франции. И на этот раз итальянцы обошлись без помощи ручных людей в черном. После чемпионата мира о убийственном форварде узнал весь мир. Сильвио забил на мундиале 5 голов, а дубль в финале разбил все надежды мадьяр на титул). Фашисты, конечно же, не могли обойти вниманием фигуру Пиолы. Хотя отношения форварда с ими трудно назвать теплыми, но он не скрывал своей радости от встречи с дуче, вскоре после триумфа на Мундиале. "Это были другие времена, в которые мы на самом деле любили Родину, а не так, как сейчас, эта любовь есть только на словах. Фашизм здесь был ни при чем. Меня радовал факт, что нас принял премьер и его слова "Хорошо, ребята. Италия Вами гордится" сделали меня по-настоящему счастливым". Пиолу часто хвалили за его физическую форму. Его называли итальянским суперменом, который разрушал классический образ мужчины с Апеннин, который практически никогда не напоминал Геркулеса.

Несмотря на титул чемпиона мира, форвард так и не смог выиграть ни одного скудетто. Но к Сильвио не может быть никаких претензий. Просто он почти всю свою карьеру выступал за клубы, которые ни на что не претендовали. Если бы чиновники не заблокировали трансфер форварда в "Интер", он бы 100-процентно взял несколько титулов. Пиолу обожали в вечном городе, особенно после его подвига в римском дерби 1941 года. Сильвио дважды возвращался на поле, несмотря на то, что ему разбили голову. Кстати, именно своей поврежденной головой Пиола сделал дубль, из-за чего рана снова начала кровоточить. Сильвио никогда не останавливали такие мелочи, заставить нападающего покинуть поле мог только перелом. Пиола иногда забивал мячи с поврежденной голенью или со сломанным ребром. Он был постоянно голоден к голам и ничто не могло остановить Сильвио. Как-то выступая за "Про Верчелли", Пиола сломал большеберцовую кость. Врач поставил неутешительный диагноз - два месяца без футбола. Но уже через 14 дней форвард появился на поле и еще раз забил.

В Риме Сильвио получил простое, но точное прозвище "Пиола-гол". Футбольную карьеру форварда прервала Вторая мировая война. В 1943 году Сильвио жил в Верчелли, в то время, когда немаленькая часть Италии оказалась под немецкой оккупацией, в результате драматических событий 8 сентября. Пытаясь убежать от огня, итальянцы оказалась в пламени. Нацисты захватили север и центр Италии, а союзники откусили все, что осталось от сапога. Поэтому Пиола не мог вернуться в Рим, чтобы продолжать защищать цвета "Лацио". Такое путешествие в те времена могло стать путешествием в один конец. Часто в прессу просачивались непроверенные слухи, которые мгновенно разносились на все Апеннины. Так, одна римская газета написала: "У нас есть печальная новость для всех поклонников "Лацио" и итальянского футбола. Несколько дней назад во время бомбежки погиб Пиола". В столице даже объявили траур. Правда, слухи о смерти Сильвио оказались несколько преувеличенными. Между тем, "воскресший" Пиола нашел новый клуб. Его приютил "Торино". В гранатовых цветах Сильвио отыграл сезон, который впоследствии признают неофициальным. И жаль, не только потому, что у супербомбардира "украли" 27 голов, но и потому, что в списке обладателей скудетто фигурировала бы команда пожарных из Специи. В настоящее время добраться из Верчелли в Турин можно менее, чем за час. В 1943-44 такая одиссея была совсем не из приятных. Пиола ехал в столицу Пьемонта шесть часов, зажатый, как сельдь в консервной банке.

После окончания войны Сильвио решил наконец снять проклятие и выиграть скудетто. Пиола думал, что именно в "Ювентусе" он сможет украсить свою шею золотыми медалями. Однако форвард поставил не на тот туринский клуб. Тогда на Апеннинах доминировал сверхмощный "Торино". Именно поэтому почти трех десятков голов, которые Пиола забил за два сезона в составе бьянконери, хватило только для серебра. Разочарованный форвард решил забыть о скудетто и перешел в "Новару", которая выступала в Серии В. После этого решения нападающего многочисленные специалисты махнули на него рукой. Однако они ошиблись. Сильвио будет играет еще 7 сезонов на топ-уровне. Получив итальянского киллера, скромная "Новара" сразу повысилась в классе. В первую очередь, благодаря 86 голам Сильвио адзурры держались в элите. ("Новара" сразу вылетела из серии А после того как Пиола повесил бутсы на гвоздь. Недаром стадион адзурры носит имя фантастического бомбардира). Уровень игры форварда прекрасно иллюстрирует тот факт, что в 38-летнем возрасте он за сезон оставил 18 автографов в воротах соперников. Свой последний мяч в карьере Сильвио забил, когда ему исполнилось 40.

Такому спортивном долголетию Пиола благодарен своему здоровому образу жизни, чего не скажешь о многих его одноклубниках. И это при том, что соперники часто устраивали на Сильвио настоящую охота. Конечно же, даже форвард не имел железных нервов и иногда благодарил обидчиков той же монетой. Как-то во время римского дерби Эральдо Мондзельйо (интересно, что он имел "высокую честь" учить дуче игры в теннис) пнул лежащего Сильвио в плечи. Пиола набросился на грубияна с кулаками, после чего команды устроили на поле настоящее побоище. Угомонить горячих парней смогли только карабинеры. В римском дерби 1943 Луиджи Аллеманда весь матч охотился на форварда; на этот раз Пиола не держал зла на костолома и после финального свистка поблагодарил защитнику за игру.

Была в карьере форварда и Рука Бога. Интересно, что, как и Марадона, он забил конечностью в ​​ворота сборной Англии. Многочисленные итальянские футбольные историки называют Руку Бога единственным черным пятном на идеальной репутации джентльмена Пиолы. Сам Сильвио утверждал, что все получилось случайно, тогда он действовал инстинктивно. При счете 1: 1 форвард попытался пробить головой, но не дотянулся до сферы. "Сначала я пытался пробить через себя, но мне не хватало места для этого ... Когда я увидел падающий мяч, то попытался ударить затылком, но когда понял, что не дотянусь к нему, высоко поднял руку и мяч ударившись о нее, отскочил в ворота". Судья притворился Гомером и засчитал гол. Рука Бога помогла итальянцам получить ничью в противостоянии с Тремя Львами, что в 1939 году считалось грандиозным достижением. После матча английская пресса смешала с грязью судью и подлого макаронника Пиолу. А вот итальянские журналисты, как и сам Сильвио, делали вид что якобы не случилось ничего криминального.

Свой последний матч в составе Скуадры Адзурры форвард сыграет в 1952 году с той же Англией. Интересно, что алленаторе сборной Италии в этом поединке был Джузеппе Меацца. Лебединую песню форварда прекрасно описал Джон Фут в фундаментальной книге "Calcio. A History of Italian Football": "Вызов Сильвио в команду вызвал немалый скандал, ведь последний раз он надевал футболку Скуадры Адзурры еще в 1947 году. Критики форварда заявляли, что в сборной не место старым пешеходам. Патриарху итальянской футбольной журналистики Джанни Брера также не понравилось это решение Меацца: "Я вижу большую печаль в глазах Пиолы и то, что он боится провала. Я его прекрасно понимаю, ведь форвард столько лет был идеальным примером для подражания. Однако Сильвио должен понять, что сила не вечна и еще никто не смог преодолеть сильнейшего врага, время. Мне очень жаль, что Меацца тебя так сильно подставил. Сильвио не может лгать. Ты не можешь позволить, чтобы окончания твоей карьеры имело столь горький привкус. Все должны запомнить тебя как бога стадионов и суперспортсмена, а не как ветерана, которому давно пора на пенсию".

Пиола не был до конца убежден, следует ли ему играть и эту неуверенность быстро подхватили папарацци. Один из журналов даже разместил на обложке огромный заголовок: "Сильвио ужасно уставший". Форварда столь болезненно жалили папарацци, что он уснул только под утро, из-за чего опоздал на предматчевую тренировку. А после одного из особо сложных упражнений Сильвио корчился от боли. Конечно же, этот факт тоже стал пищей для прессы. Акулы пера не забыли написать, что в "Новаре" Сильвио, на правах легенды, практически не тренировался. Поэтому нагрузка в сборной стала для него неприятной неожиданностью. Журналист Этторе Берра дал такую ​​характеристику наиболее смертоносному итальянскому киллеру: "Пиола напоминает тенора на пенсии, который, несмотря на то, что его время уже давно прошло, пытается вернуться на сцену".

Меацца настаивал на выступлении Сильвио, обещая ему облегченный режим тренировок. В конце концов Пиола согласился. Посмотреть на последнюю гастроль кумира в Флоренцию приехали почти 100 000 болельщиков. Многие болельщики появилось в столице Тосканы за день до матча и для тех, кому из них не удалось найти номер в отеле или квартиру, специально открыли кинотеатры. Толпа не могла дождаться выхода тенора на сцену. Опасаясь, что фанаты могут разрушить стадион, организаторы открыли входные ворота в 10 часов, хотя матч начинался аж в 16:00. Уже в полдень чаша Комунале была полной до краев. Флорентийские карабинеры опасались, что для болельщиков море может пуститься берега, поэтому они вызвали подкрепление из Сицилии. Матч завершился со счетом 1:1, а Пиола, который вывел Скуадру Адзурру на игру с капитанской повязкой, даже едва не заткнул глотки многочисленным критикам, поскольку был удивительно близок к забитому гола. Брера отметил, что Сильвио не был худшим футболистом на поле, и в его возрасте это уже большой успех. И грех не отметить, что "Пиола в очередной раз выделялся своими бойцовскими качествами и смелостью, которые всегда были его визитной карточкой". А вот английская пресса не разделяла оптимизма Бреры: "К сожалению, Сильвио в этом матче напоминал лишь тень того великого игрока, перед которым когда-то дрожали все защитники мира"".

Итальянец повесил бутсы на гвоздь в 1954 году, когда ему исполнился 41, имея за плечами невероятные 24 сезона. Впоследствии Пиола попробовал тренерский хлеб, но быстро понял, что он ему не по вкусу. Однако Сильвио не мог жить без футбола. Утро экс-форварда начиналось не с кофе, а со спортивного чтива. Пиолу всегда интересовали клубы, в которых он забивал десятки голов на протяжении своей карьеры: "Про Верчелли", "Лацио", "Ювентус", "Торино" и "Новара". Также он продолжал соблюдать режим, по словам дочери, Пиола никогда не отправлялся в путешествие к Морфею после 23:30. Столичная жизнь не влекла Сильвио и он прятался в тени крошечного городка Гаттинара, попивая знаменитое местное вино. К сожалению, под занавес жизни Пиола боролся с опасным врагом, гораздо сильнее всех хваленых защитников, которых он оставил в дураках на футбольных полях. В 1996 году болезнь Альцгеймера унесла в мир иной наиболее убийственного итальянского форварда. Надеемся, что в последние минуты своего земного бытия Пиола вспомнил самые красивые и важные голы, которые сделали его бессмертным.

Финал ЧМ-1938. Италия - Венгрия 4:2. Сильвио Пиола забил третий и шестой голы в поединке