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Буффон - Роналду, теперь ты должен догнать Пеле

Италия
(1 голосов)

Криштиану близок к показателям Пеле

Буффон - Роналду, теперь ты должен догнать Пеле
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Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал новое достижение Криштиану Роналду, который поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

"Великий CR7! Друг, поздравляю с этим отличным достижением, 746 голов – это огромные цифры! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!" – написал Буффон на своей странице в "Твиттере".

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом за сборную Португалии в товарищеском матче с командой Андорры (7:0). Этот мяч стал для футболиста 746-м в его профессиональной карьере. По этому показателю он сравнялся с венгром Ференцем Пушкашем, поднявшись на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола. Выше располагаются только бразильцы Пеле (767 голов) и Ромарио (772), а также австриец Йозеф Бицан (805).

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В статье: Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
12.11.2020 в 18:40
В CR7 все в переди, ему только 35.
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