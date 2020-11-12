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СМИ: Кьеллини пропустит еще месяц и не сыграет против Динамо
Долгое восстановление капитана туринцев
Капитан "Ювентуса" получил травму в игре против "Динамо" месяц назад, после чего лишь раз выходил на поле. Процесс его восстановления затягивается.
По данным Goal.com, защитник все еще не восстановился после травмы подколенного сухожилия. Вероятно, что он не сыграет еще один месяц и вернется только в середине декабря.
Также еще несколько футболистов продолжают работать индивидуально - Сандро, Рэмси, Дибала и де Лигт. Последний еще не играл в текущем сезоне.
Отметим, что второго декабря "Ювентус" на своем поле примет киевское "Динамо".
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