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СМИ: Роналду намерен остаться в Ювентусе до конца контракта

Италия
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СМИ: Роналду намерен остаться в Ювентусе до конца контракта
UA-Футбол
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В последнее время ходит много слухов о том, что Роналду может покинуть "Ювентус". Однако, AS сообщает другую информацию.

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По их данным, португалец не намерен покидать Турин до конца своего контракта. Сделка заканчивается летом 2022-го года. Причина - Криштиану хорошо себя чувствует в Италии.

Возможная продажа Роналду связанная с непростой финансовой ситуацией в "Ювентусе". Среди претендентов называются "ПСЖ" и "МЮ".

В текущем сезоне португальский форвард успел сыграть пять матчей, в которых забил шесть голов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
AS

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