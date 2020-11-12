СМИ: Роналду намерен остаться в Ювентусе до конца контракта

В последнее время ходит много слухов о том, что Роналду может покинуть "Ювентус". Однако, AS сообщает другую информацию.

По их данным, португалец не намерен покидать Турин до конца своего контракта. Сделка заканчивается летом 2022-го года. Причина - Криштиану хорошо себя чувствует в Италии.

Возможная продажа Роналду связанная с непростой финансовой ситуацией в "Ювентусе". Среди претендентов называются "ПСЖ" и "МЮ".

В текущем сезоне португальский форвард успел сыграть пять матчей, в которых забил шесть голов.