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Ювентус не может договориться с Дибалой о новом контракте

Италия
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Возникли трудности в переговорах

Ювентус не может договориться с Дибалой о новом контракте
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала никак не может договориться с клубом о новом контракте, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, стороны уже длительное время ведут переговоры о новом соглашении, но 26-летний аргентинец не хочет идти на уступки, а туринцы в период пандемии коронавируса также не хотят рисковать и подписывать дорогостоящий контракт. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне серии А Дибала провел три матча.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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