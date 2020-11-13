Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус не может договориться с Дибалой о новом контракте
Возникли трудности в переговорах
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала никак не может договориться с клубом о новом контракте, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, стороны уже длительное время ведут переговоры о новом соглашении, но 26-летний аргентинец не хочет идти на уступки, а туринцы в период пандемии коронавируса также не хотят рисковать и подписывать дорогостоящий контракт. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.
В нынешнем сезоне серии А Дибала провел три матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
- Ребров возглавит сборную Украины после Евро - источник
- Соперник сборной Украины, все участники Евро-2020. Главные новости за 12 ноября
- С Малиновским в основе. Аталанта - Интер 1:1. Видео голов и обзор матча
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...