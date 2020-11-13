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С Лацио могут снять три очка

Италия
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Игроки сфальсифицировали тесты на коронавирус

С Лацио могут снять три очка
Новина українською

Итальянская федерация футбола (FIGC) намеревается допросить футболистов "Лацио" Чиро Иммобиле, Тому Стракошу и Лукаса Лейву по делу о фальсификации тестов на коронавирус, сообщает Il Messagero.

В ноябре Федеральная прокуратура Италии начала вести расследование в отношении лаборатории Futura Diagnostica в Авеллино. Три футболиста римского клуба сдавали там тесты на коронавирус. Их результаты были отрицательными, но тестирование УЕФА перед матчами Лиги чемпионов выявило заражение.

Теперь Федерация футбола начала дисциплинарное расследование. "Лацио" подозревают в фальсификации документов и халатном отношении к распространению инфекции.

Если будет подтверждена вина "Лацио", с клуба могут снять от одного до трёх очков в Серии А. В настоящее время "Лацио" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Чиро Иммобиле Лукас Лейва Томас Стракоша
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