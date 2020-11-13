Уже тренируется в Риме. Стефан Эль-Шаарави надеется вернуться в Рому

Стефан Эль-Шаарави уже зимой может вновь подписать контракт с итальянской "Ромой". Об этом сообщает Calciomercato.

28-летний форвард уже две недели тренируется в Риме и начал переговоры с клубом. Фонсека готов приютить его в своей команде, в то время как Эль-Шаарави уверен, что из "Ромы" сможет попасть в заявку Италии на Евро.

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Сейчас контракт Стефана принадлежит "Шанхай Шеньхуа", который истекает в 2022-м году. Футболист готов пойти на существенное снижение зарплаты, а "Рома" планирует арендовать, после чего выкупить итальянца.

В составе "волков" Эль-Шаарави забил 40 голов в 139-ти матчах.