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Уже тренируется в Риме. Стефан Эль-Шаарави надеется вернуться в Рому

Италия
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Фонсека ждет пополнение состава?

Уже тренируется в Риме. Стефан Эль-Шаарави надеется вернуться в Рому
UA-Футбол
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Стефан Эль-Шаарави уже зимой может вновь подписать контракт с итальянской "Ромой". Об этом сообщает Calciomercato.

28-летний форвард уже две недели тренируется в Риме и начал переговоры с клубом. Фонсека готов приютить его в своей команде, в то время как Эль-Шаарави уверен, что из "Ромы" сможет попасть в заявку Италии на Евро.

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Сейчас контракт Стефана принадлежит "Шанхай Шеньхуа", который истекает в 2022-м году. Футболист готов пойти на существенное снижение зарплаты, а "Рома" планирует арендовать, после чего выкупить итальянца.

В составе "волков" Эль-Шаарави забил 40 голов в 139-ти матчах.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Рома (Рим)
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