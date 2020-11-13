Форвард Наполи получил травму в расположении сборной

Итальянский "Наполи" может потерять основного нападающего.

Читайте также Звёзды зажигают. Итоги шестого тура Серии А

Во время матча сборной Нигерии в первом тайме был заменен Виктор Осимхен. По данным официальной пресс-службы, у нападающего проблемы с запястьем.

Osimhen down, he has been been taken off the pitch as he appears to have hurt his wrist. NGA 4-2 SLE #SoarSuperEagles #Team9jaStrong — ???????? Super Eagles (@NGSuperEagles) November 13, 2020

Осимхен летом перешел в "Наполи" за 70 миллионов - забил два гола и отдал один ассист в восьми играх.