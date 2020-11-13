Италия
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Форвард Наполи получил травму в расположении сборной
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Итальянский "Наполи" может потерять основного нападающего.
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Во время матча сборной Нигерии в первом тайме был заменен Виктор Осимхен. По данным официальной пресс-службы, у нападающего проблемы с запястьем.
Osimhen down, he has been been taken off the pitch as he appears to have hurt his wrist. NGA 4-2 SLE #SoarSuperEagles #Team9jaStrong— ???????? Super Eagles (@NGSuperEagles) November 13, 2020
Осимхен летом перешел в "Наполи" за 70 миллионов - забил два гола и отдал один ассист в восьми играх.
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