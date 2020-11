Форвард Наполи получил травму в расположении сборной

Итальянский "Наполи" может потерять основного нападающего.

Во время матча сборной Нигерии в первом тайме был заменен Виктор Осимхен. По данным официальной пресс-службы, у нападающего проблемы с запястьем.

Osimhen down, he has been been taken off the pitch as he appears to have hurt his wrist. NGA 4-2 SLE #SoarSuperEagles #Team9jaStrong