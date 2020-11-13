Эриксен отправится в Париж? Интер и ПСЖ затеяли обмен полузащитниками

Миланский "Интер" готовится к зимнему уходу Кристиана Эриксена. Полузащитник не прижился в Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянцы хотят использовать его в корыстных целях. Рассматривается вариант с вероятным обменом на игрока "ПСЖ".

Читайте также ПСЖ предлагает Эриксену зарплату в размере 12 млн евро в год

Внимание Антонио Конте привлек Леандро Паредес. Итальянец хочет, чтобы аргентинец усилил зимой состав "Интера".

В текущем сезоне Паредес успел сыграть лишь шесть матчей.