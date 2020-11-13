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Эриксен отправится в Париж? Интер и ПСЖ затеяли обмен полузащитниками

Италия
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Датчанину не очень комфортно в Милане

Эриксен отправится в Париж? Интер и ПСЖ затеяли обмен полузащитниками
UA-Футбол
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Миланский "Интер" готовится к зимнему уходу Кристиана Эриксена. Полузащитник не прижился в Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянцы хотят использовать его в корыстных целях. Рассматривается вариант с вероятным обменом на игрока "ПСЖ".

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Внимание Антонио Конте привлек Леандро Паредес. Итальянец хочет, чтобы аргентинец усилил зимой состав "Интера".

В текущем сезоне Паредес успел сыграть лишь шесть матчей.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
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