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Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро

Италия
(1 голосов)

Это не первые известия относительно интереса Милана к этому игроку

Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро
UA-Футбол
Новина українською

Итальянское издание Сalciomercato на своих страницах разместило заметку о том, что итальянский "Милан" продолжает следить за защитником киевского "Динамо" и сборной Украины Виталием Миколенко.

"Милан продолжает следить за украинским перспективным защитником Виталием Миколенко. За свою жемчужину "Динамо" (Киев) просит 15 млн. евро", - говорится в сообщении.

Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро - изображение 1

Отметим, что об интересе итальянского клуба к молодому левому защитнику из Украины говорят примерно год. Сначала сообщалось, что "Милану" кандидатуру Миколенко рекомендовал тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко. Также отметим, что ранее к другому игроку "Динамо", - Владиславу Супряге, - приписывали интерес со стороны итальянской "Болоньи". Представитель Серии А вроде как даже делал предложения по украинцу, но получил отказ от "Динамо" продать Супрягу за 12,5 млн. евро.

Добавим, что Виталий Миколенко был вызван тренерским штабом сборной Украины на ноябрьские матчи (против Польши, Германии и Швейцарии), но вместе с несколькими другими игроками "Динамо" был вынужден пропустить сбор из-за вспышки коронавируса.

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В статье: Динамо (Киев) Милан (Италия) Виталий Миколенко
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
14.11.2020 в 02:22
Бред .Суркис меньше чем за миллиард не отдаст)
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Кююмалайнен (Київ)
14.11.2020 в 01:44
Я бы просил 17
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