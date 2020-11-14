Рома хочет назначить бывшего спортдиректора Монако, который нашёл Мбаппе и Фабиньо

"Рома" определилась с приоритетной целью на пост спортивного директора клуба.

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Альфредо Педуллы, им стал спортивный директор "Лилля" Луис Кампос.

Именно при Кампосе "доги" подписали Виктора Осимхена и Николя Пепе, которые впоследствии были проданы за 80 миллионов евро каждый. До этого он работал в "Монако", где за время его работы были подписаны Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силва, Антони Марсьаль и многие другие.

В "Роме" Кампос может занять место Джанлуки Петраки, который был уволен летом. До это в Риме также в этой должности трудился небезызвестный специалист Мончи.