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Рома хочет назначить бывшего спортдиректора Монако, который нашёл Мбаппе и Фабиньо
Луиса Кампоса вновь сватают в другой клуб
"Рома" определилась с приоритетной целью на пост спортивного директора клуба.
По информации журналиста Gazzetta dello Sport Альфредо Педуллы, им стал спортивный директор "Лилля" Луис Кампос.
Именно при Кампосе "доги" подписали Виктора Осимхена и Николя Пепе, которые впоследствии были проданы за 80 миллионов евро каждый. До этого он работал в "Монако", где за время его работы были подписаны Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силва, Антони Марсьаль и многие другие.
В "Роме" Кампос может занять место Джанлуки Петраки, который был уволен летом. До это в Риме также в этой должности трудился небезызвестный специалист Мончи.
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