  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома хочет назначить бывшего спортдиректора Монако, который нашёл Мбаппе и Фабиньо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома хочет назначить бывшего спортдиректора Монако, который нашёл Мбаппе и Фабиньо

Италия
(1 голосов)

Луиса Кампоса вновь сватают в другой клуб

Рома хочет назначить бывшего спортдиректора Монако, который нашёл Мбаппе и Фабиньо
Новина українською

"Рома" определилась с приоритетной целью на пост спортивного директора клуба.

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Альфредо Педуллы, им стал спортивный директор "Лилля" Луис Кампос.

Именно при Кампосе "доги" подписали Виктора Осимхена и Николя Пепе, которые впоследствии были проданы за 80 миллионов евро каждый. До этого он работал в "Монако", где за время его работы были подписаны Килиан Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силва, Антони Марсьаль и многие другие.

В "Роме" Кампос может занять место Джанлуки Петраки, который был уволен летом. До это в Риме также в этой должности трудился небезызвестный специалист Мончи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Лилль (Франция) Луис Кампос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...