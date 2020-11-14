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Главный тренер Милана заболел на коронавирус
Стефано Пиоли получил положительный результат
Наставник "россонери" заразился на коронавирус. Сегодняшний утренний тест показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тренер отправился на изоляцию. Заболевание проходит бессимптомно. Остальные анализы в команде оказались отрицательными. Несмотря на это, по правилам сегодняшнюю тренировку было отменено. По указаниям федерального протокола, игроки продолжат готовиться к матчу Серии А против "Наполи" только в понедельник.
Сейчас "Милан" занимает лидирующую строчку в Серии А, не имея ни одного поражения в чемпионате Италии. В Лиге Европы "красно-черные" вторые, проигрывая первую позицию группы Н Лилю. Следующий матч миланцы проведут против команды Гаттузо 22 ноября в рамках восьмого тура чемпионата Италии.
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