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Главный тренер Милана заболел на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Стефано Пиоли получил положительный результат

Главный тренер Милана заболел на коронавирус
Новина українською

Наставник "россонери" заразился на коронавирус. Сегодняшний утренний тест показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренер отправился на изоляцию. Заболевание проходит бессимптомно. Остальные анализы в команде оказались отрицательными. Несмотря на это, по правилам сегодняшнюю тренировку было отменено. По указаниям федерального протокола, игроки продолжат готовиться к матчу Серии А против "Наполи" только в понедельник.

Сейчас "Милан" занимает лидирующую строчку в Серии А, не имея ни одного поражения в чемпионате Италии. В Лиге Европы "красно-черные" вторые, проигрывая первую позицию группы Н Лилю. Следующий матч миланцы проведут против команды Гаттузо 22 ноября в рамках восьмого тура чемпионата Италии.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Милан
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Источник:
ФК Милан

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