Защитник Челси надеется вернуться в Серию А

Защитник "Челси" Эмерсон Палмиери прокомментировал собственное будущее.

"Ничего конкретного пока нет, но я бы с удовольствием вернулся в Серию А. Я не могу сказать, случится это в январе или через пять лет, но в футболе все меняется быстро. Нам нужно подождать трансферного окна, а там посмотрим", – цитирует игрока Goal.

Напомним, летом "синие" приобрели Бена Чилуэлла, который сразу стал основным левым фулбеком команды. Кроме того на этой позиции может сыграть Эмерсон и Маркос Алонсо, от одного из которых в Лондоне надеются избавиться в зимнее трансферное окно.

Ранее Эмерсоном интересовался "Интер", с главным тренером которых игрок вместе работал в "Челси".