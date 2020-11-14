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Защитник Челси надеется вернуться в Серию А

Италия
(1 голосов)

У "синих" перебор левых вингбеков

Защитник Челси надеется вернуться в Серию А
Новина українською

Защитник "Челси" Эмерсон Палмиери прокомментировал собственное будущее.

"Ничего конкретного пока нет, но я бы с удовольствием вернулся в Серию А. Я не могу сказать, случится это в январе или через пять лет, но в футболе все меняется быстро.

Нам нужно подождать трансферного окна, а там посмотрим", – цитирует игрока Goal.

Напомним, летом "синие" приобрели Бена Чилуэлла, который сразу стал основным левым фулбеком команды. Кроме того на этой позиции может сыграть Эмерсон и Маркос Алонсо, от одного из которых в Лондоне надеются избавиться в зимнее трансферное окно.

Ранее Эмерсоном интересовался "Интер", с главным тренером которых игрок вместе работал в "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери
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