Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бонуччи покинул расположение сборной из-за травмы
Итальянцы остались без капитана перед важными матчами
Защитник "Ювентуса" возвращается в Турин со сборной Италии из-за дискомфорта в колене. Как сообщает tuttosport, Леонардо Бонуччи уже прибыл в лагерь "сквадра адзурры" с травмой.
"Я почувствовал боль в последние полчаса матча против "Лацио" и я надеялся, что на этой неделе она пройдет. Последние двадцать дней я играл, сжав зубы. Нет сил уже терпеть. Вернусь в Турин на обследование, после которого решим, что делать дальше ", - сказал Бонуччи.
Защитник провел товарищеский матч с Эстонией на скамейке запасных. Первым капитаном сборной Италии является Джорджо Кьелини, который сейчас тоже находится в лазарете. Таким образом, на матчи против Польши и Боснии и Герцеговины команда выйдет без капитана и главного тренера. Манчини изолированный, ведь заразился коронавирусом.
За сборную Италии Бонуччи провел 99 игр, в которых забил семь голов. Матч против Польши мог стать юбилейным, сотым, для центрального защитника за Национальную команду своей страны.
Сейчас Италия занимает второе место в группе Лиги Наций с шестью очками. Польша - лидер квартета и имеет семь пунктов в активе, Нидерланды же расположились на третьей строчке с пятью баллами. Замыкает группу Босния и Герцеговина, имея всего два зачетных пункта.
Популярное сейчас
- Составы на матч Украина - Германия. Забарный, Конопля и Зубков в старте
- УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с Covid-19
- Украина объявила заявку на матч с Германией
- Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО