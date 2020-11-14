Бонуччи покинул расположение сборной из-за травмы

Защитник "Ювентуса" возвращается в Турин со сборной Италии из-за дискомфорта в колене. Как сообщает tuttosport, Леонардо Бонуччи уже прибыл в лагерь "сквадра адзурры" с травмой.

"Я почувствовал боль в последние полчаса матча против "Лацио" и я надеялся, что на этой неделе она пройдет. Последние двадцать дней я играл, сжав зубы. Нет сил уже терпеть. Вернусь в Турин на обследование, после которого решим, что делать дальше ", - сказал Бонуччи.

Защитник провел товарищеский матч с Эстонией на скамейке запасных. Первым капитаном сборной Италии является Джорджо Кьелини, который сейчас тоже находится в лазарете. Таким образом, на матчи против Польши и Боснии и Герцеговины команда выйдет без капитана и главного тренера. Манчини изолированный, ведь заразился коронавирусом.

За сборную Италии Бонуччи провел 99 игр, в которых забил семь голов. Матч против Польши мог стать юбилейным, сотым, для центрального защитника за Национальную команду своей страны.

Сейчас Италия занимает второе место в группе Лиги Наций с шестью очками. Польша - лидер квартета и имеет семь пунктов в активе, Нидерланды же расположились на третьей строчке с пятью баллами. Замыкает группу Босния и Герцеговина, имея всего два зачетных пункта.