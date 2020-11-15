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Конте об Эриксене: Все решения я всегда принимаю только на благо Интера
Наставник "нерадзурри" высказался насчет игрового времени полузащитника
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ситуацию вокруг хавбека миланского клуба Кристиана Эриксена.
"Все решения я всегда принимаю только на благо "Интера", а не ради одного игрока. Футболисты должны быть функционально готовыми во имя команды, чтобы быть конкурентоспособными на национальном и международном уровнях.
Современный футболист должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю этот набор качеств как данное, если игрок присоединяется к клубу уровня "Интера", – рассказал Конте для La Gazzetta dello Sport.
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