Конте об Эриксене: Все решения я всегда принимаю только на благо Интера

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ситуацию вокруг хавбека миланского клуба Кристиана Эриксена.

"Все решения я всегда принимаю только на благо "Интера", а не ради одного игрока. Футболисты должны быть функционально готовыми во имя команды, чтобы быть конкурентоспособными на национальном и международном уровнях.