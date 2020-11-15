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Конте об Эриксене: Все решения я всегда принимаю только на благо Интера

Италия
(1 голосов)

Наставник "нерадзурри" высказался насчет игрового времени полузащитника

Конте об Эриксене: Все решения я всегда принимаю только на благо Интера
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ситуацию вокруг хавбека миланского клуба Кристиана Эриксена.

"Все решения я всегда принимаю только на благо "Интера", а не ради одного игрока. Футболисты должны быть функционально готовыми во имя команды, чтобы быть конкурентоспособными на национальном и международном уровнях.

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Современный футболист должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю этот набор качеств как данное, если игрок присоединяется к клубу уровня "Интера", – рассказал Конте для La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:28
Завтра на право!
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:55
Ты чего это пишешь? Заняться нечем?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:57
Сколько голов забил Ариэль Ортега в известном матче Аргентина - Ямайка?
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