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Ювентус ведет переговоры по трансферу полузащитника Вулвз

Италия
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20-летний португалец Педру Нету заинтересовал туринцев

Ювентус ведет переговоры по трансферу полузащитника Вулвз
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Итальянское издание Football Italia информирует, что туринский "Ювентус" проявляет интерес к хавбеку "Вулверхэмптона".

Речь идет о португальском полузащитнике Педру Нету. "Зебры" и "волки" уже ведут переговоры по трансферу 20-летнего игрока. Посредником сделки выступает агент Криштиану Роналду - Жорже Мендеш.

В текущем сезоне АПЛ Нету провел 8 матчей и отметился одним забитым мячем.

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В статье: Ювентус (Турин) Вулверхэмптон
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Источник:
Football Italia

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