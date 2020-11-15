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Ювентус ведет переговоры по трансферу полузащитника Вулвз
20-летний португалец Педру Нету заинтересовал туринцев
Итальянское издание Football Italia информирует, что туринский "Ювентус" проявляет интерес к хавбеку "Вулверхэмптона".
Речь идет о португальском полузащитнике Педру Нету. "Зебры" и "волки" уже ведут переговоры по трансферу 20-летнего игрока. Посредником сделки выступает агент Криштиану Роналду - Жорже Мендеш.
В текущем сезоне АПЛ Нету провел 8 матчей и отметился одним забитым мячем.
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Источник:Football Italia
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