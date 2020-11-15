Жером Боатенг может перейти в Милан

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Боатенг может перейти в итальянский чемпионат. Об этом сообщает milanlive.

В футболиста летом 2021-го заканчивается контракт с немецким клубом, который не хочет продлевать соглашение с ним. К гонке за опытного защитника уже ранее присоединились "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

"Россонери" постараются подписать игрока уже в ближайшее трансферное окно. Они думают, что "Бавария" согласится отпустить немца на полгода раньше из-за его большой зарплаты.

В этом сезоне Жером провел за мюнхенцев девять игр, в которых забил один гол. За клуб Боатенг выступает с 2011 года и за это время выиграл с ним 23 трофея.