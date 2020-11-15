  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Жером Боатенг может перейти в Милан
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жером Боатенг может перейти в Милан

Италия
(1 голосов)

Клуб заинтересован в подписании игрока

Жером Боатенг может перейти в Милан
Новина українською

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Боатенг может перейти в итальянский чемпионат. Об этом сообщает milanlive.

В футболиста летом 2021-го заканчивается контракт с немецким клубом, который не хочет продлевать соглашение с ним. К гонке за опытного защитника уже ранее присоединились "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

"Россонери" постараются подписать игрока уже в ближайшее трансферное окно. Они думают, что "Бавария" согласится отпустить немца на полгода раньше из-за его большой зарплаты.

В этом сезоне Жером провел за мюнхенцев девять игр, в которых забил один гол. За клуб Боатенг выступает с 2011 года и за это время выиграл с ним 23 трофея.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен) трансферы Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Milanlive

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:07
А может и не перейти!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...