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Жером Боатенг может перейти в Милан
Клуб заинтересован в подписании игрока
Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Боатенг может перейти в итальянский чемпионат. Об этом сообщает milanlive.
В футболиста летом 2021-го заканчивается контракт с немецким клубом, который не хочет продлевать соглашение с ним. К гонке за опытного защитника уже ранее присоединились "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".
"Россонери" постараются подписать игрока уже в ближайшее трансферное окно. Они думают, что "Бавария" согласится отпустить немца на полгода раньше из-за его большой зарплаты.
В этом сезоне Жером провел за мюнхенцев девять игр, в которых забил один гол. За клуб Боатенг выступает с 2011 года и за это время выиграл с ним 23 трофея.
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