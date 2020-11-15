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Милан хочет подписать форварда ПСВ в качестве подмены Ибрагимовичу
"Россонери" проявляют интерес к Дониэллю Малену
Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что "Милан" ищет нападающего для замены Златана Ибрагимовича.
В стане "россонери" понимают, что 39-летний шведский форвард не может на высоком уровне отыграть полностью все матчи сезона из-за фактора возраста.
Главный кандидат в списке "дьяволов" 21-летний нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален. Сложности в трансфере могут вызвать завышенные требования агента игрока Мино Райолы и руководства ПСВ.
В случае неудачи в переговорах по трансферу голландца, "Милан" переключит свое внимание на форварда мадридского "Реала" Луку Йовича.
В текущем сезоне Эредивизии Мален провел 8 матчей и забил 4 гола.
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