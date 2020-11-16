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Пиоли сдал повторный тест на коронавирус
Результат оказался положительным
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Calciomercato.com.
Сообщается, что тестирование подтвердило результат экспресс-теста, который также показал наличие вируса. 55-летний специалист находится на карантине с 14 ноября, когда стал известен результат первого теста. Таким образом, он не сможет руководить командой в матче восьмого тура чемпионата Италии против "Наполи". Игра состоится 22 ноября.
"Милан" после семи матчей занимает первое место в Серии А, имея в активе 17 очков.
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