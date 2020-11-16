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Пиоли сдал повторный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Результат оказался положительным

Пиоли сдал повторный тест на коронавирус
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Calciomercato.com.

Сообщается, что тестирование подтвердило результат экспресс-теста, который также показал наличие вируса. 55-летний специалист находится на карантине с 14 ноября, когда стал известен результат первого теста. Таким образом, он не сможет руководить командой в матче восьмого тура чемпионата Италии против "Наполи". Игра состоится 22 ноября.

"Милан" после семи матчей занимает первое место в Серии А, имея в активе 17 очков.

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В статье: Стефано Пиоли Милан (Италия) коронавирус
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