Италия
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Фонсека хочет подписать 23-летнего полузащитника Аякса
Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро
Полузащитник Нуссаир Мазрауи может сменить чемпионат Нидерландов на чемпионат Италии.
Corriere Dello Sport пишет, что римские "волки" уже начали переговорный процесс с амстердамцами. Заполучить в свои ряды 23-летнего марокканца "Рома" хочет летом будущего года. Трансфер Мазрауи оценивается в 18 млн евро.
В нынешнем чемпионате Нидерландов Мазрауи провел семь матчей, сделал 1 ассист.
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