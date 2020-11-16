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Фонсека хочет подписать 23-летнего полузащитника Аякса

Италия
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Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро

Фонсека хочет подписать 23-летнего полузащитника Аякса
Новина українською

Полузащитник Нуссаир Мазрауи может сменить чемпионат Нидерландов на чемпионат Италии.

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Corriere Dello Sport пишет, что римские "волки" уже начали переговорный процесс с амстердамцами. Заполучить в свои ряды 23-летнего марокканца "Рома" хочет летом будущего года. Трансфер Мазрауи оценивается в 18 млн евро.

В нынешнем чемпионате Нидерландов Мазрауи провел семь матчей, сделал 1 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Рома (Италия) Нуссайр Мазрауи
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