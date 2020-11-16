Лосано: Хотел бы играть за Барселону

Нападающий "Наполи" и сборной Мексики Ирвин Лосано отметил, что хотел бы в будущем выступать за "Барселону".

"Когда я играл за ПСВ, то хотел попробовать свои силы в более сильной лиге. Итальянский футбол сложен, но он мне нравится. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Есть много клубов, в которых я хотел бы играть. Одним из таких является „Барселона“.

Когда мы только переехали в Неаполь, было очень трудно. Не скрываю, я много раз спрашивал жену: „А что мы здесь делаем?“ Благодаря ей и Богу мы смогли преодолеть трудности. Дочке тоже было тяжело, она не знала языка. Теперь я всегда буду помнить, что любые препятствия можно преодолеть", — приводит слова Лосано Football Italia со ссылкой TV Azteca Deportes.