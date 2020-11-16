В очередь. Ювентус заинтересован в подписании Хакана Чалханоглу

Итальянский "Милан" до сих пор не договорился о новом контракте с Хаканом Чалханоглу. Сделка истекает летом 2021-го.

Турецким полузащитником заинтересовался "Ювентус". По данным Tuttosport, чемпион Италии намерен вступить с ним в переговоры уже в январе, чтобы летом подписать бесплатно.

Однако "зебры" столкнутся с серьезной конкуренцией. Долгое время за прогрессом Хакана следит "МЮ", а недавно в гонку также вступил мадридский "Атлетико".

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В этом сезоне Хакан отыграл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.