Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В очередь. Ювентус заинтересован в подписании Хакана Чалханоглу
Турецкий футболист продолжает держать уровень
Итальянский "Милан" до сих пор не договорился о новом контракте с Хаканом Чалханоглу. Сделка истекает летом 2021-го.
Турецким полузащитником заинтересовался "Ювентус". По данным Tuttosport, чемпион Италии намерен вступить с ним в переговоры уже в январе, чтобы летом подписать бесплатно.
Однако "зебры" столкнутся с серьезной конкуренцией. Долгое время за прогрессом Хакана следит "МЮ", а недавно в гонку также вступил мадридский "Атлетико".
В этом сезоне Хакан отыграл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Популярное сейчас
- Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+
- Металл обвинил арбитра в потере победы над Кривбассом - ВИДЕО
- Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча
- Буффон - Роналду, теперь ты должен догнать Пеле
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО