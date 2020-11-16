Наполи готов выкупить Бакайоко у лондонского Челси

В последние дни трансферного окна "Наполи" сумел арендовать у "Челси" Тьемуе Бакайоко. Француз сумел впечатлить всех в новой команде.

По данным итальянских СМИ, итальянцы готовы выкупить футолиста у лондонцев. На таком шаге настаивает сам Дженнаро Гаттузо.

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Руководство итальянцев может выложить за футболиста около 18 миллионов евро. За "Наполи" Бакайоко успел провести шесть матчей.