Италия
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Наполи готов выкупить Бакайоко у лондонского Челси
Гаттузо впечатлен
В последние дни трансферного окна "Наполи" сумел арендовать у "Челси" Тьемуе Бакайоко. Француз сумел впечатлить всех в новой команде.
По данным итальянских СМИ, итальянцы готовы выкупить футолиста у лондонцев. На таком шаге настаивает сам Дженнаро Гаттузо.
Руководство итальянцев может выложить за футболиста около 18 миллионов евро. За "Наполи" Бакайоко успел провести шесть матчей.
Отметим, что также зимой "Наполи" хочет купить у "Челси"
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