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"Пьют кофе, мило беседуют и курят". Экс-форвард Юве рассказал, как застал Буффона и Пирло с сигаретой
Курение и футбол – что вы об этом думаете?
Датский нападающий Никлас Бендтнер решил вспомнить свой этап в туринском "Ювентусе" (аренда в сезоне-2012/13). Цитирует Лорда Daily Mail. Напомним, он уже завершил свою профессиональную карьеру.
"Это было в душевой. Я не мог никого найти – это было странное чувство. Представьте, первый день в клубе, я захожу в туалет, а там дюжина игроков в туалете. Пьют кофе, мило беседуют и курят. Потрясающее зрелище – я сразу понял, что мне понравится в Турине. Были ли там Андреа Пирло и Джанлуиджи Буффон? А что вы можете сказать на это таким футболистам? Их профессионализм говорит сам за себя. Никто и не думал, что они могут курить".
"В каждом клубе, за который я выступал, были те, кто курят. В Италии это было более привычно, чем в Англии".
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