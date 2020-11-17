Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер может бесплатно подписать хавбека Ливерпуля
Эриксен не нужен по всем статьям
Стало известно, что руководство "Интера" заинтересовано в подписании соглашения с полузащитником "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдумом. В конце сезона голландец станет свободным агентом, срок действия его контракта с "красными" истекает в июне.
Мерсисайдцы предложили Вейналдуму новый трудовой договор, сам Юрген Клопп хочет, чтобы Джини не покидал "Энфилд Роуд". Однако по информации итальянских СМИ, хавбек желает начать новую главу своей карьеры.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована каталонская "Барселона".
Популярное сейчас
- Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
- Артур Авагимян: о голах-красавцах, стажировке в Бордо и воспитательных мерах Ковальца
- Новые вызовы для сборных Украины из-за COVID и настрой Швейцарии. Главные новости от 16 ноября
- Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО