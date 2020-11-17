Интер может бесплатно подписать хавбека Ливерпуля

Стало известно, что руководство "Интера" заинтересовано в подписании соглашения с полузащитником "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдумом. В конце сезона голландец станет свободным агентом, срок действия его контракта с "красными" истекает в июне.

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Мерсисайдцы предложили Вейналдуму новый трудовой договор, сам Юрген Клопп хочет, чтобы Джини не покидал "Энфилд Роуд". Однако по информации итальянских СМИ, хавбек желает начать новую главу своей карьеры.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована каталонская "Барселона".