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Переваливая за отметку в 40 лет: Ибрагимович может продлить контракт с Миланом ради ЛЧ

Италия
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Златан on fire

Переваливая за отметку в 40 лет: Ибрагимович может продлить контракт с Миланом ради ЛЧ
Новина українською

39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в клубе до 2022 года, боссы "россонери" планируют предложить шведскому форварду новый однолетний трудовой договор.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Златан рассчитывает на попадание команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Ибра готов попробовать свои силы в главном клубном европейском турнире.

Отметим, что на момент истечения нового контракта Златану будет почти 41 год. Сейчас "Милан" лидирует в Серии А с 17 очками после 7 туров. Швед забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Gazzetta

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