Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переваливая за отметку в 40 лет: Ибрагимович может продлить контракт с Миланом ради ЛЧ
Златан on fire
39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в клубе до 2022 года, боссы "россонери" планируют предложить шведскому форварду новый однолетний трудовой договор.
По информации La Gazzetta dello Sport, Златан рассчитывает на попадание команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Ибра готов попробовать свои силы в главном клубном европейском турнире.
Отметим, что на момент истечения нового контракта Златану будет почти 41 год. Сейчас "Милан" лидирует в Серии А с 17 очками после 7 туров. Швед забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
- Артур Авагимян: о голах-красавцах, стажировке в Бордо и воспитательных мерах Ковальца
- Новые вызовы для сборных Украины из-за COVID и настрой Швейцарии. Главные новости от 16 ноября
- Синоним гола в Италии. Сильвио Пиола - лучший бомбардир в истории Апеннин
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО