Переваливая за отметку в 40 лет: Ибрагимович может продлить контракт с Миланом ради ЛЧ

39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в клубе до 2022 года, боссы "россонери" планируют предложить шведскому форварду новый однолетний трудовой договор.

Читайте также Милан хочет подписать форварда ПСВ в качестве подмены Ибрагимовичу

По информации La Gazzetta dello Sport, Златан рассчитывает на попадание команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Ибра готов попробовать свои силы в главном клубном европейском турнире.

Отметим, что на момент истечения нового контракта Златану будет почти 41 год. Сейчас "Милан" лидирует в Серии А с 17 очками после 7 туров. Швед забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.