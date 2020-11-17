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Коларов сдал позитивный тест на коронавирус
Игрок пропустит ближайшие матчи своей команды
Защитник "Интера" Александар Коларов заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба миланского клуба.
35-летний футболист прошёл проверку по возвращении из расположения сборной Сербии, и его тест выдал положительный результат. Александар переносит инфекцию без симптомов и будет следовать протоколу.
Коронавирус был выявлен и у полузащитника нерадзурри Марсело Брозовича. На момент обнаружения вируса игрок находился в расположении сборной Хорватии.
"Интер", набрав 12 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидер первенства "Милан" опережает "нерадзурри" на 5 очков. Действующий чемпион "Ювентус" (13) располагается на пятой строчке.
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