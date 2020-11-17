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Милан нашел усиление в Реале
Итальянский клуб подпишет нападающего
Нападающий "Реала" Лука Йович может стать игроком "Милана", сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, итальянцы нуждаются в забивном форварде на случай травмы Златана Ибрагимовича, поэтому очень заинтересовались 22-летним сербом. Последнее слово за мадридцами, в составе которых форвард не показывает свой лучший футбол.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович провел 4 матча.
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