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Милан нашел усиление в Реале

Италия
(3 голосов)

Итальянский клуб подпишет нападающего

Милан нашел усиление в Реале
Новина українською

Нападающий "Реала" Лука Йович может стать игроком "Милана", сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянцы нуждаются в забивном форварде на случай травмы Златана Ибрагимовича, поэтому очень заинтересовались 22-летним сербом. Последнее слово за мадридцами, в составе которых форвард не показывает свой лучший футбол.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович провел 4 матча.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан (Италия) Лука Йович
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