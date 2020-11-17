Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация футбола Италии готовит для Манчини новый контракт
Заслужили качественными результатами
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в ближайшее время может продлить контракт. Об этом передают итальянские СМИ.
Текущие результаты полностью устраивают итальянскую федерацию футбола. "Скуадра Адзурра" без поражений прошла отбор на Евро, а в группе Лиги Наций занимает первое место.
Действующий контракт Манчини истекает после чемпионата мира в 2022-м году. Вероятно, он может быть продлен до Евро-2024, хотя точные сроки пока что не называются.
Отметим, что вчера Роберто сдал второй положительный
Популярное сейчас
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Украина объявила заявку на матч со Швейцарией
- Швейцария - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций
- Переваливая за отметку в 40 лет: Ибрагимович может продлить контракт с Миланом ради ЛЧ
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО