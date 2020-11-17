Федерация футбола Италии готовит для Манчини новый контракт

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в ближайшее время может продлить контракт. Об этом передают итальянские СМИ.

Текущие результаты полностью устраивают итальянскую федерацию футбола. "Скуадра Адзурра" без поражений прошла отбор на Евро, а в группе Лиги Наций занимает первое место.

Читайте также Двухлетняя магия Роберто? Италия при Манчини не проигрывает 21 матч подряд

Действующий контракт Манчини истекает после чемпионата мира в 2022-м году. Вероятно, он может быть продлен до Евро-2024, хотя точные сроки пока что не называются.