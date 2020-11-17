Де Лигт и Сандро вернулись в общую группу Ювентуса

Туринский "Ювентус" продолжает готовиться к возобновлению матчей после паузы. Сегодня Пирло услышал хорошие новости.

Сразу два игрока вернулись в общую группу - Матейс де Лигт и Алекс Сандро. Оба защитника смогу выйти на поле уже в ближайшей игре. Бонуччи все еще продолжает восстановление.

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Де Лигт получил травму еще в августе, после чего его ожидала операция на плече. В текущем сезоне голландец еще не играл в официальных матчах.

На ближайший выходных "Ювентус" сыграет против "Кальяри".